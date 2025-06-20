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苗栗頭份游泳池轉型運動館 斥資8900萬整建 明年3月完工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣頭份市立游泳池整建轉型為複合式全民運動館，昨舉行開工祈福典禮，游泳池將填平改為羽球場及多元健身運動空間，預計明年3月完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市立游泳池整建轉型為複合式全民運動館，昨舉行開工祈福典禮，游泳池將填平改為羽球場及多元健身運動空間，預計明年3月完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市立游泳池近年受疫情衝擊閒置，縣府與市公所斥資8900萬元活化，將整建轉型為複合式全民運動館，昨舉行開工祈福典禮。未來會填平泳池改為羽球場及多元健身運動空間，預計明年3月完工，結合周邊忠孝公園打造完善的運動場域。

頭份市人口超過10萬人，是全縣人口最多的鄉鎮市，但全民運動館用地難覓，地方決定整建啟用迄今已25年的市立游泳池。此次整建工程經費全由地方支應，包含縣府補助5500萬元、頭份市公所自籌3400萬元，透過空間重構，取消泳池，改設置羽球、健身、休閒等運動場域。

縣府指出，整體空間將採用溫潤木地板，搭配通透玻璃隔間，提升空間層次感，同時更新屋頂、優化內部空調、照明系統，營造友善舒適、跨齡共融的活力場域。

另，苗栗縣目前共有苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮及頭份市4個鄉鎮市籌建全民運動館，竹南、苗栗的全民運動館都已完工，竹南正在申請使用執照中、苗栗市計畫9月開放營運。苑裡鎮全民運動館是由縣府自籌2.7億元經費興建，已在5月動工，爭取明年底完工。

疫情 游泳池

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