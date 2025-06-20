桃園好孕專車 僅40輛有備安全汽座

多個縣市推出「好孕專車」服務接送孕產婦及新生兒就醫，桃園市合作的1.5萬輛北北基桃計程車，僅40輛車配有安全汽座，竹市也有類似窘境。桃市民代呼籲市府解決，市府正研議獎勵機制鼓勵業者裝設。竹市府則建議家長事先預約有汽座的計程車，確保搭乘。

安全汽座事關嬰幼兒乘車安全，但桃園好孕專車的合作車輛，裝設安全汽座僅千分之2，比率極低。有家長埋怨，帶小孩就醫打疫苗，即使叫到專車，也不見得有汽座可用，路途中只能雙手緊抱小孩，心裡難免存在顧慮。

桃園不分藍綠議員去年底曾要求市府提高計程車設汽座的普及率，但事隔半年，未見數量提升。民進黨議員許家睿、王珮毓疾呼市府重視。許家睿建議市府，應透過獎勵或補助等辦法，提高司機配合裝設意願，才能保障兒童安全。

據了解，多數計程車司機不願加裝安全汽座，主因汽座體積大占空間，會犧牲1個成人的位置，平時放後車廂，也會導致行李塞不下，影響載客效率與收入。有司機反映，市售汽座百百款，即使選購上有安全標章保障，還是會怕萬一發生事故，家長將小孩受傷責任歸咎在汽座有問題。

桃園市交通局指出，4歲以下、18公斤以下幼童依法規，乘坐小型汽車須使用汽座，違者有罰則，但營業用小客車（如計程車）與救護車不在此限，目前難從法規面強制要求。

婦幼局長杜慈容說，已請靖娟基金會協助訂定合作車隊的汽座格式、拆裝標準作業程序等，也跟車隊開過會，車隊都願意配合，最大困難點在司機；目前研議朝單趟提高獎勵金額，鼓勵司機加入服務行列，目前仍在規畫細節，無法確定上路時間。

新竹市社會處指出，市府2023年12月曾召集合作業者，討論兒童安全座椅議題，業者反映恐影響車輛載客空間與彈性。市府建議，家長事先預約附有安全座椅的計程車，將持續宣導。