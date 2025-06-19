桃園運動場館再+1 明年底完工愛打球者有福了

桃園市平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程，將興建1幢2棟建築物，包含綜合球場、桌球室、體適能室、韻律教室及相關附屬空間等；龍恩市民活動中心為地上1層，設有多功能室、研習室、里辦公室、茶水間及相關附屬空間等。基地也規劃16席汽車與15席機車停車空間，工程經費約1億4699萬元，工程預計於明年底竣工。

為辦理「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都內段）」，市府依行政院國軍營區設施拆遷處理原則，與國防部協調釋出部分營區土地，以所需道路用地，並採「代拆代建」方式推動「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」，以兼顧軍民需求，轉型為全民共享的公共空間。

基地位於平鎮區龍慈路與游泳路交叉口，緊鄰龍岡大操場，面積約4356平方公尺，工程主要興建一座兼具專業訓練、休閒娛樂及社區交流功能的複合式體育館與市民活動中心，打造多元使用的生活場域，全面提升區域公共設施與服務品質，為居民創造更優質的生活環境。

陸軍複合式體育館為地上2層，規畫包含綜合球場可彈性作為羽球場、籃球場或排球場使用、桌球室、體適能室、韻律教室及相關附屬空間等；龍恩市民活動中心為地上1層，設有多功能室、研習室、里辦公室、茶水間及相關附屬空間等。基地亦規劃16席汽車與15席機車停車空間，並同步將區內景觀綠化及樹木移植，延續基地環境記憶並強化生態永續價值，工程經費約1億4699萬元，工程預計於明年底竣工。

張善政今出席動工典禮表示，感謝軍方釋出部分營區土地，讓市府順利動工興建陸軍複合式體育館與龍恩市民活動中心，並同時推動龍慈路拓寬及周邊建設，充分展現軍民合作成果。

張說，土地取得是桃園推動重大建設的一大瓶頸，本次軍方釋出用地是促成本案順利啟動的關鍵，未來市府將持續與軍方密切合作，讓整體軍方閒置空間得以轉型及有效活化利用，創造軍民雙贏局面。