桃園運動場館再+1 明年底完工愛打球者有福了
桃園市平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程，將興建1幢2棟建築物，包含綜合球場、桌球室、體適能室、韻律教室及相關附屬空間等；龍恩市民活動中心為地上1層，設有多功能室、研習室、里辦公室、茶水間及相關附屬空間等。基地也規劃16席汽車與15席機車停車空間，工程經費約1億4699萬元，工程預計於明年底竣工。
為辦理「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都內段）」，市府依行政院國軍營區設施拆遷處理原則，與國防部協調釋出部分營區土地，以所需道路用地，並採「代拆代建」方式推動「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」，以兼顧軍民需求，轉型為全民共享的公共空間。
基地位於平鎮區龍慈路與游泳路交叉口，緊鄰龍岡大操場，面積約4356平方公尺，工程主要興建一座兼具專業訓練、休閒娛樂及社區交流功能的複合式體育館與市民活動中心，打造多元使用的生活場域，全面提升區域公共設施與服務品質，為居民創造更優質的生活環境。
陸軍複合式體育館為地上2層，規畫包含綜合球場可彈性作為羽球場、籃球場或排球場使用、桌球室、體適能室、韻律教室及相關附屬空間等；龍恩市民活動中心為地上1層，設有多功能室、研習室、里辦公室、茶水間及相關附屬空間等。基地亦規劃16席汽車與15席機車停車空間，並同步將區內景觀綠化及樹木移植，延續基地環境記憶並強化生態永續價值，工程經費約1億4699萬元，工程預計於明年底竣工。
張善政今出席動工典禮表示，感謝軍方釋出部分營區土地，讓市府順利動工興建陸軍複合式體育館與龍恩市民活動中心，並同時推動龍慈路拓寬及周邊建設，充分展現軍民合作成果。
張說，土地取得是桃園推動重大建設的一大瓶頸，本次軍方釋出用地是促成本案順利啟動的關鍵，未來市府將持續與軍方密切合作，讓整體軍方閒置空間得以轉型及有效活化利用，創造軍民雙贏局面。
張也說，感謝工務局與新工處高效率地於近期陸續完成龜山區牛角坡橋與航空城航青路等兩項重要工程，展現市府團隊使命必達的精神。期盼這座複合式體育館與市民活動中心能如期如質玩工。
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