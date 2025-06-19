頭份人口逾10萬卻難覓運動館用地 苗縣府市公所自籌經費開工
苗栗縣頭份市立游泳池整建轉型為複合式全民運動館，上午舉行開工祈福典禮，這項工程斥資8900萬元，由縣府和市公所自籌，泳池將填平改為羽球場及多元健身運動空間，預計明年3月即可完工，將串連周邊忠孝公園的網球場、槌球場、籃球場，打造多元完善的運動場域。
縣府指出，頭份游泳池整建工程經費由縣府補助5500萬元，頭份市公所自籌3400萬元，計畫總經費8900萬元，泳池總樓地板面積1540平方公尺(約466.13坪)。空間設計構想，以「匯動．共融」為主軸，轉化單一場館為多元共享場域，透過空間重構，串聯羽球、健身、休閒等運動，形塑健康生活圈。
空間安排採用溫潤木地板，搭配通透玻璃隔間，提升空間層次感。此外，也透過屋頂更新、內部優化空調、照明系統，營造友善舒適、跨齡共融的活力場域。
苗栗縣目前共有苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮及頭份市4個鄉鎮市籌建全民運動館，目前竹南、苗栗的全民運動館都已完工，竹南目前申請使用執照，未來將採OT委外營運，招標流程預估要1年時間，鎮公所在使用執照取得後，將先自營免費開放部份設施供鄉親使用；苗栗市全民運動館位於黃昏市場對面，也將委外，市公所盼爭取在9月開放營運。
縣府教育處表示，教育部體育署推動前瞻計畫，針對各縣市提供每年一座全民運動館經費補助，上限1億元， 當年竹南、苗栗都爭取，最後由苗栗市取得中央補助，至於苑裡鎮人口不足7萬人，無法申請中央補助，但縣府為區域健康、運動場館均衡發展，自籌2.7億元經費興建，5月間動工，爭取明年底完工。
頭份市人口超過10萬人，是全縣人口最多的城市，但全民運動館用地難覓，於是採取整建市立游泳池的方式辦理。
頭份游泳池整建複合式全民運動館近中午舉辦開工儀式，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、市長羅雪珠及議員、里長多人到場參加。
頭份游泳池早在1982年以公共造產方式在忠孝社區完工啟用，使用10多年後因設備老舊池體殘破，1996年時任頭份鎮長的前縣長徐耀昌爭取興建新池，2000年完工啟用，但受疫情影響，委外廠商難以經營停止合約，迄今已閒置數年。
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