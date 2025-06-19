掌握竹科廢水對大新竹水質影響 竹市府設24H水質監測站

為掌握竹科廢水對水質影響，新竹市政府於頭前溪、客雅溪流域設置4處自動連續水質監測站，掌握水質特性與其變化趨勢，香山灌區亦設置水質監測系統，布置異常水路水質監測器與樹脂包溯源汙染，該作為也榮獲環境部環境測定考核項目特優。

新竹市代理市長邱臣遠指出，飲用水安全攸關市民健康，頭前溪為大新竹地區重要民生用水來源，為確保飲用水水源水質，市府已於去年1月在頭前溪湳雅取水口建置「河川水質連續自動監測站」，導入科技監測與數據分析，成功達到即時監控水質與保障取水安全的雙重目標。

新竹市環保局說明，傳統河川水質監測多仰賴人工採樣，僅能反映單次時間點水質狀態。導入連續自動監測後，可建立「全時段24小時」的水質變化趨勢，有效評估水質特性，作為研擬水汙染防治策略的重要參考依據。

環保局指出，自去年1月啟用頭前溪湳雅取水口水質自動監測站後，監測結果顯示河川汙染指數均符合「未（稍）受汙染等級」，重點監測項目亦皆符合飲用水水源水質標準。此外，市府於同年12月在客雅溪增設3處水質自動連續監測站，掌握竹科廢水對上下游水質影響。

環保局提到，為進一步保障灌溉與民生用水安全，市府亦於香山灌區設置3處水質監測系統，對於區域內發現有異常排水方面，則布置水質監測儀器及樹脂包，追溯汙染源，去年成功取締2家不法業者並依規裁處，有效遏止汙染擴大。