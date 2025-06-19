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桃園辦4大主題營隊涵蓋AR、設計 供青年探索自我

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局今舉辦「盛夏光年 出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動正式啟動。今年以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出4大主題支線包含未來冒險家、情緒煉金師、科技探險家及設計旅人。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局今舉辦「盛夏光年 出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動正式啟動。今年以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出4大主題支線包含未來冒險家、情緒煉金師、科技探險家及設計旅人。記者翁唯真／攝影

桃園市青年局今舉辦「盛夏光年 出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動正式啟動。今年以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出4大主題支線包含未來冒險家、情緒煉金師、科技探險家及設計旅人，透過不同角色所屬的活動任務，鼓勵青年透過實作參與探索自我潛能，豐富暑期生活、提升實戰力。

「4大主題支線」裡的每一個角色都象徵著一種探索的方向，「未來冒險家」提供校園年輕學子針對不同面向的體驗與嘗試，對未來的發展方向有更進一步的認識，包含成年禮、暑期營隊、社團幹部訓練營，涵蓋大專院校與高中職，透過多方位體驗與交流，強化領導力、團隊合作與綜合實力。

「情緒煉金師」則透過電影講座與講唱會，關注青年的身心健康的發展與自我探索；「科技探險家」帶領青年進入科技新紀元，透過XR體驗館融合VR虛擬實境、AR擴增實境、3D建模、AI系統等先進技術，帶領青年親身探索未來科技脈動；「設計旅人」結合動漫藝術的展覽與手作工作坊等活動，引領青年發揮創意。透過角色代入與任務參與，讓青年在活動中不只是參加者，更是主角。

青年局長侯佳齡表示，暑假是青年認識自我與探索未來的重要階段，透過各項活動讓學生充實自己。今年活動整合職涯探索、創意設計、科技應用與心靈成長等面向，期待青年朋友在參與過程中獲得實質啟發，在人際交流與任務實作中培養興趣與能力，為未來發展奠定基礎。

桃園市青年局今舉辦「盛夏光年 出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動正式啟動。今年以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出4大主題支線包含未來冒險家、情緒煉金師、科技探險家及設計旅人。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局今舉辦「盛夏光年 出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動正式啟動。今年以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出4大主題支線包含未來冒險家、情緒煉金師、科技探險家及設計旅人。記者翁唯真／攝影

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