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豪雨襲山區！苗栗泰安道路多處受災 鄉公所全力搶通中

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供

苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天下午發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。

泰安鄉公所表示，受昨天豪雨影響，鄉內受影響路段包括象鼻至梅園沿路、大安道路象鼻吊橋旁、中象道路靠近象鼻岔路上方及麻必浩580林道等路段。鄉公所接獲通報後，鄉長陳吉基立即指示啟動搶通機制，動員人力與機具全力清理，盼盡速恢復通行，提醒用路人行經上述路段段時，務必注意安全。

除了泰安鄉出現豪雨災情，三灣鄉昨晚也發生釣客因豪雨驟起及溪水暴漲，受困在中港溪的沙洲上，消防局接獲晚間6點多接獲通報趕往，使用拋繩槍等設備，花了近3小時，終於將釣客安全救出。

苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供
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苗栗縣山區昨天下起豪雨，泰安鄉許多道路出現許多災情，至少十多處出現落石、坍方、樹倒，鄉公所今天發布災情，強調接獲通報後立即啟動搶通機制，部分受災路段已可通行，其他路段也全力搶通中。圖／泰安鄉公所提供
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