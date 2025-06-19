1.6萬輛好孕專車僅40輛有汽座 桃園婦幼局曝最大困難點

桃園好孕專車能接送桃園孕產婦及新生兒就醫看診，北北基桃約有1.6萬輛計程車提供此服務，但裝有安全汽座的車輛少之又少，民代呼籲市府設法提高座椅普及，維護嬰幼兒安全；市府表示目前難從法規硬性要求，考慮設誘因鼓勵業者安裝。

安全汽座事關嬰幼兒乘車安全，但桃園截至去年底有安全汽座的好運專車僅40輛，不少家長帶小孩就醫打疫苗，即使叫到專車，也不見得有汽座，只能雙手緊抱，心裡難免存在顧慮。

不分藍綠議員都重視好孕專車安全汽座配置，自去年底就要求市府設法提高計程車設汽座的普及率。事隔半年，議員許家睿持續追蹤市府政策制定進度，議員王珮毓也提案再要求市府重視。

許家睿指出，桃園好孕專車很多，但有兒童座椅的專車太少，市府應該透過獎勵或補助等辦法，提高司機配合裝設意願，才能保障兒童安全，讓家長們放心。

桃園市交通局表示，現行法規未要求計程車一定要有安全座椅，嬰幼兒乘坐計程車未坐安全座椅也不觸法，難從法規面強制要求。

婦幼局長杜慈蓉則說，市府已跟計程車隊開過好幾次會，蒐集車隊遇到的困難和意見，也請靖娟兒童安全文教基金會幫忙處理安全座椅的規格、教育訓練和衛生安全等問題，也尋求扶輪社捐助安全座椅。目前車隊都願意配合，最大困難點在司機，如何獎勵司機，提高安裝契作意願，局內目前還在討論，尚未拍板。