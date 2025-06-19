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台61線苑港漁港段有掉落物 公路局7月中旬改善完成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗工務段針對該區段於6月初先行完成拆除，目前刻正辦理該區段排水設施修復作業，預計7月中旬全數改善完成。圖／苗栗工務段提供
苗栗工務段針對該區段於6月初先行完成拆除，目前刻正辦理該區段排水設施修復作業，預計7月中旬全數改善完成。圖／苗栗工務段提供

台61線位在苗栗縣苑裡鎮至通霄鎮路段採高架設計，日前傳出苑港漁港段有掉落物事件，經縣議員陳品安邀集公路局苗栗工務段會勘後，確認掉落物為高架橋下排水管的固定零件，研判為鹽分侵蝕導致鏽蝕脫落；對此，苗栗工務段今天表示，該區段排水設施預計7月中旬全數改善完成。

陳品安指出，事發地點為台61線127.5公里處、苑港漁港周邊，不僅高架橋下平面道路經常有車輛與行人通行，旁邊還是漁民停泊漁船的重要作業區，若未及時排除危險，恐「禍從天降」危及用路人，也可能損及漁船與漁民人身安全。

苗栗工務段表示，經現場勘查後發現，掉落的水泥塊與吊架鐵片連接，是高架橋下方排水管系統的固定零件，因長期受海風、鹽分侵蝕，導致金屬鏽蝕而鬆脫；為維護安全，已委託廠商派員將相關鏽蝕排水管及其吊架拆除，後續將更新安裝新排水管材。

苗栗工務段也進一步指出，針對苗栗縣境內省道快速公路台61及台72部分排水設施改善工程，早在去年先行規畫並於今年2月完成發包作業。目前依排程逐段辦理修復中，有鑒於台61線127.5k苑港漁港橋梁下排水管固定鐵件鏽蝕不預警掉落，立即針對該區段於6月初先行完成拆除，目前刻正辦理該區段排水設施修復作業中。

另為強化附掛鐵件耐候性，除採鍍鋅防護外，針對固定點螺栓亦改採不鏽鋼材質做調整，以提升其耐候性與安全性，該區段工程預計於7月中旬全數改善完成。

台61線苑港漁港高架路段，日前傳出有掉落物事件，研判為橋下排水管的固定零件因鹽分侵蝕導致鏽蝕脫落。圖／陳品安提供
台61線苑港漁港高架路段，日前傳出有掉落物事件，研判為橋下排水管的固定零件因鹽分侵蝕導致鏽蝕脫落。圖／陳品安提供

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