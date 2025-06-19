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桃市柴油車排煙檢測站獲建築能效最高等級 近零碳認證

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃市柴油車排煙檢測站，獲建築能效最高等級「第1+級近零碳建築」認證。圖／環保局提供
桃市柴油車排煙檢測站，獲建築能效最高等級「第1+級近零碳建築」認證。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，市府位在龜山區的柴油車排煙檢測站，獲內政部建築能效最高等級「第1+級近零碳建築」認證，成為全國首座通過此認證的環保設施，也是實現2050淨零碳排的城市願景，綠色建築與低碳治理新亮點。

環保局指出，龜山檢測站在綠建築九大指標（EEWH系統）表現優異，涵蓋綠化量、節能減碳、水資源管理、廢棄物減量、室內環境改善等面向，體現低碳營運、永續發展的理念，也象徵桃園在建築轉型上已與國際綠建築標準接軌。

環保局長顏己喨表示，龜山柴油車排煙檢測站位於華亞科技園區，是國內唯一結合TAF實驗室認證、環境教育設施、空氣品質淨化區與黃金級綠建築的多功能檢測場域，免費提供柴油車排氣檢驗。今年更升級空調與照明系統，整合太陽能發電裝置，成功達到近零碳建築標準，預估年耗電量可降低29%，每年減碳約8.8公噸CO₂e，相當於種植400棵樹木，成效顯著。

環保局說明，該檢測站同時也是全國唯一通過內政部建築研究所「既有建築專家診斷評估系統（E-BERSe）」認證的環保設施，不僅為全國示範標竿，更為桃園市永續轉型奠定堅實基礎。

為加速城市淨零轉型腳步，桃市府已制定「桃園市推動淨零城市自治條例」，待中央核准施行後，就將淨零排放納入治理架構。未來也將搭配制度推動，逐步擴大柴油車輛管制範圍。

綠建築

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