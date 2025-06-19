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張善政視察大溪草嶺溪相關工程 讚賞如「台灣島」溼地吸引藍雀築巢
桃園市政府積極營造大溪區草嶺溪水環境及頭寮步道段工程迄今，市府在中央補助斥資4465萬元施工後期，頭竂步道率見完成，市長張善政今天上午首次視察，稱讚步道及風景美，張善政說，此處兼顧生態、文化及觀光旅遊，今年11月完工後，將是大龍門旅遊圈新增重要步道景點。
草嶺溪為石門水庫下游大漢溪右岸的重要支流，溪流流經兩蔣文化園區、北橫驛站（經國紀念館區）等代表性景點，市府在中央前瞻基礎建設計畫補助及自籌款下，草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）去年9月動工，總共4464.5萬元，水務局營造藍帶水岸環境、觀旅局改善頭寮步道，跨域連結慈湖兩蔣文化園區、草嶺山打鐵寮古道及周邊休憩節點，建構大龍門環狀旅遊圈景點。
張善政與立委邱若華、市議員李柏坊等人視察頭竂步道及草嶺溪水環境進度，目前頭竂步道完工、該水環境工程進度60%，李柏坊詳細導覽下，張善政首次走踏頭寮步道，看到營造「台灣島」濕地及保留原始兩株水柳，吸引藍雀築巢，稱許景觀美、並表示，該工程兼顧生態、文化及未來觀光潛力，從頭寮上游可走到兩蔣園區，假日將吸引遊客，11月完工後，將是大龍門旅遊圈重要步道景點。
草嶺溪水環境工程沿草嶺溪營造850公尺河岸，改善1.4公頃生態棲地，包括經國紀念館至兩蔣文化園區的頭寮生態步道1.2公里。市府水務局長劉振宇表示，該局做藍帶水岸空間、觀旅局改善頭寮步道，今年完工後可串聯兩蔣園區及北橫起點，水環境工程以生態工法，在下游營造一個類似「臺灣島」的溼地，草嶺溪每年有水及供應農民灌溉，提供民眾走古道感受親水遊憩樂趣。
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