快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗後龍溪移工戲水溺死...10多年零溺斃破功 公所啟動暑期巡守

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天在頭屋大橋橋頭伯公廟祭拜祈福，並成立後龍溪河川巡守隊。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天在頭屋大橋橋頭伯公廟祭拜祈福，並成立後龍溪河川巡守隊。記者范榮達／攝影

後龍溪苗栗市河段日前發生越南移工戲水溺斃，10多年來頭一遭，市公所今天啟動暑期河川巡守，沿岸設置5處巡簽點、4處急救拋繩站，並加設越南、印尼文等警語，防溺守護安全。

夏天是戲水旺季，後龍溪新東大橋日前發生一名越南男移工烤肉，一時興起跳入水中溺水死亡的憾事，10多年零溺斃破功，苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天在頭屋大橋橋頭伯公廟祭拜祈福。

余文忠並授旗成立河川巡防隊，結合苗栗市、上苗、福星、勝利、玉清、嘉盛嘉新6隊守望相助巡守隊，7月1日至8月31日上午8點至下午5點，執行防溺與河域巡護任務，龜山大橋、新東大橋、玉清大橋及模型飛機場，設置巡簽及急救拋繩站。

余文忠說，後龍溪部分河段，表面看似平靜，其實暗流湍急，尤其是上游如果下大雨，戲水安全高風險，移工又人生地不熟，公所會研議加強越南、印尼文等警語，提醒注意安全。

若發現有人溺水，務必遵守救溺五字訣「叫、叫、伸、拋、划」，救溺先自保，即先大聲呼救、尋求支援，再運用周邊器材協助救援，切勿貿然下水，以免造成雙重危險。

此外，公所提供安全的戲水環境，「市民廣場」今年6月27日至8月31日開放，除周一外，每天下午4點至晚上8點噴水，27日、28日辦理晚會，歡迎市民多多利用。

苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天在頭屋大橋橋頭伯公廟祭拜祈福，並成立後龍溪河川巡守隊。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天在頭屋大橋橋頭伯公廟祭拜祈福，並成立後龍溪河川巡守隊。記者范榮達／攝影

延伸閱讀

夏日衝海邊！戲水前查「Go Ocean平台」風險燈號保平安

苗栗會考榜首數力壓竹縣市 粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」

高雄3名好友相約屏東海神宮戲水卻溺斃 5年發生4起溺水案

酒店小姐扛家中經濟幫還債…北漂2年卻慘死 初步死因為溺斃

相關新聞

苗栗後龍溪移工戲水溺死...10多年零溺斃破功 公所啟動暑期巡守

後龍溪苗栗市河段日前發生越南移工戲水溺斃，10多年來頭一遭，市公所今天啟動暑期河川巡守，沿岸設置5處巡簽點、4處急救拋繩...

桃園文化地標再加2 中壢彭城堂、大華診療所登錄歷史建築

桃園市文化局今宣布，傳統客家夥房「中壢彭城堂」與1950年代軍眷醫療設施「大華診療所」正式登錄為桃園市第103號及第10...

竹警交通隊新廳舍將啟用 一旁是骨科與補習班...議員憂交通亂

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於...

桃園巨蛋明年迎全運會 斥資3.4億優化

桃園市政府先前宣布評估在中壢體育園區蓋大巨蛋，孵蛋計畫預計明年招商，至於啟用逾30年的桃園巨蛋則面臨設備老化、空調不佳窘...

苗栗明德水庫南岸瓶頸路段 規畫拓寬

苗栗縣頭屋鄉明德水庫公、私投入逾10億元發展觀光在望，環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣長鍾東錦認為值得投資...

竹東林業建築群公告 社宅涉及文資卡關

新竹縣竹東鎮昔日因林業興盛一時，縣府近期依文化資產保存法公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。由於公告範圍涵蓋「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。