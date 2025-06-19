苗栗後龍溪移工戲水溺死...10多年零溺斃破功 公所啟動暑期巡守

後龍溪苗栗市河段日前發生越南移工戲水溺斃，10多年來頭一遭，市公所今天啟動暑期河川巡守，沿岸設置5處巡簽點、4處急救拋繩站，並加設越南、印尼文等警語，防溺守護安全。

夏天是戲水旺季，後龍溪新東大橋日前發生一名越南男移工烤肉，一時興起跳入水中溺水死亡的憾事，10多年零溺斃破功，苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天在頭屋大橋橋頭伯公廟祭拜祈福。

余文忠並授旗成立河川巡防隊，結合苗栗市、上苗、福星、勝利、玉清、嘉盛嘉新6隊守望相助巡守隊，7月1日至8月31日上午8點至下午5點，執行防溺與河域巡護任務，龜山大橋、新東大橋、玉清大橋及模型飛機場，設置巡簽及急救拋繩站。

余文忠說，後龍溪部分河段，表面看似平靜，其實暗流湍急，尤其是上游如果下大雨，戲水安全高風險，移工又人生地不熟，公所會研議加強越南、印尼文等警語，提醒注意安全。

若發現有人溺水，務必遵守救溺五字訣「叫、叫、伸、拋、划」，救溺先自保，即先大聲呼救、尋求支援，再運用周邊器材協助救援，切勿貿然下水，以免造成雙重危險。