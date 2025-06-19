桃園文化地標再加2 中壢彭城堂、大華診療所登錄歷史建築

桃園市文化局今宣布，傳統客家夥房「中壢彭城堂」與1950年代軍眷醫療設施「大華診療所」正式登錄為桃園市第103號及第104號歷史建築。兩案皆由16位文資委員全數通過審查，其中，彭城堂將配合都市計畫劃設為公園用地保存，大華診療所未來則可與航空城其他文化資產相呼應。

桃園市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會於5月29日召開會議，由16位文資委員全數通過這2處建築的歷史建築登錄案。

文化局表示，位於中壢區普義路橋附近的「中壢彭城堂」，為劉氏家族所有的傳統客家建築。這座建築完整呈現客家夥房形制，包含堂屋、左右橫屋、化胎、天時坪、禾坪、水井等傳統空間配置，周邊竹籬景觀保存良好，充分展現地域建築特色。

特別的是，彭城堂的建築構造融合了不同時期的技術，從早期的土埆磚砌、磚木構造到後期的鋼筋混凝土增改建，完整記錄了民宅建築技術的發展歷程，具有重要的建築史與技術史價值；據桃園市都發局2023年公告的都市計畫，彭城堂已被規定為優先保留建物，未來將劃設為公園用地，結合綠化設施保存。

文化局表示，蘆竹區的「大華診療所」具有特殊的軍事醫療歷史意義，大華眷村居民有感鄰近眷村陸續拆除，為保存眷村記憶而主動提報申請。

大華診療所建於1950年代冷戰時期，是專為軍眷居民提供醫療服務的設施，與蘆竹地區的軍事基地特色密切相關。診療所內部空間包含掛號、病歷、藥品存放等功能區域，完整保存戰後眷村居民的醫療生活記憶。

建築本身展現1950年代的建築特色，採用混凝土結構，兼具西式屋頂與日式屋架，內外裝飾使用洗石子、磨石子、拼貼花磁磚及水泥瓦等材料，反映當時節約克難的時代精神與地區建造特色。