桃園文化地標再加2 中壢彭城堂、大華診療所登錄歷史建築
桃園市文化局今宣布，傳統客家夥房「中壢彭城堂」與1950年代軍眷醫療設施「大華診療所」正式登錄為桃園市第103號及第104號歷史建築。兩案皆由16位文資委員全數通過審查，其中，彭城堂將配合都市計畫劃設為公園用地保存，大華診療所未來則可與航空城其他文化資產相呼應。
桃園市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會於5月29日召開會議，由16位文資委員全數通過這2處建築的歷史建築登錄案。
文化局表示，位於中壢區普義路橋附近的「中壢彭城堂」，為劉氏家族所有的傳統客家建築。這座建築完整呈現客家夥房形制，包含堂屋、左右橫屋、化胎、天時坪、禾坪、水井等傳統空間配置，周邊竹籬景觀保存良好，充分展現地域建築特色。
特別的是，彭城堂的建築構造融合了不同時期的技術，從早期的土埆磚砌、磚木構造到後期的鋼筋混凝土增改建，完整記錄了民宅建築技術的發展歷程，具有重要的建築史與技術史價值；據桃園市都發局2023年公告的都市計畫，彭城堂已被規定為優先保留建物，未來將劃設為公園用地，結合綠化設施保存。
文化局表示，蘆竹區的「大華診療所」具有特殊的軍事醫療歷史意義，大華眷村居民有感鄰近眷村陸續拆除，為保存眷村記憶而主動提報申請。
大華診療所建於1950年代冷戰時期，是專為軍眷居民提供醫療服務的設施，與蘆竹地區的軍事基地特色密切相關。診療所內部空間包含掛號、病歷、藥品存放等功能區域，完整保存戰後眷村居民的醫療生活記憶。
建築本身展現1950年代的建築特色，採用混凝土結構，兼具西式屋頂與日式屋架，內外裝飾使用洗石子、磨石子、拼貼花磁磚及水泥瓦等材料，反映當時節約克難的時代精神與地區建造特色。
文化局指出，診療所是醫療史上珍貴的文化資產，但在各縣市眷村保存過程中常被忽略，該建築緊鄰大華國小，可成為絕佳的文資教育場域，與航空城其他文化資產相互呼應；未來將依「文化資產保存法」辦理後續的歷史建築登錄公告作業，並分年進行調查研究及修復再利用計畫，結合相關機關與地方民眾共同推動文化資產保存與活化教育推廣工作。
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