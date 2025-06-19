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竹警交通隊新廳舍將啟用 一旁是骨科與補習班...議員憂交通亂

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，即將落成啟用。記者王駿杰／攝影
新竹市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，即將落成啟用。記者王駿杰／攝影

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，即將落成啟用；但市議員黃美慧指出，經國路屬竹市重要交通要道，交通隊新廳舍旁邊就是知名美語補習班與骨科，若將交安組搬至新廳舍，尖峰時刻恐同時出現警方出勤、民眾洽公、學生上下課、病患看診等情況，將對交通安全帶來嚴重影響。

市警局2023年爭取1.7億元預算，打造交通隊專屬辦公廳舍，2023年6月正式開工，工程基地面積958平方公尺（約290坪），規畫興建地下1層、地上5層建築物，總樓板面積2812.1平方公尺（約850.66坪）。

市警察局表示，交通隊新建廳舍位於經國路、東大路口，經國路縱貫竹市南北端，東大路西接南寮、東接新竹公園、光復路，地理位置較現址更為便利，亦能加快員警到場時間。新址共有22格汽車機械停車格、2格汽車平面停車格、52格機車停車位，停車格數足夠警用汽機車停放。

警察局指出，事故當事人大多現場即可領取「道路交通事故當事人登記聯單」，不必再至交通隊製發。事後相關資料也可利用道路交通事故資料申請系統線上申請，減少現場等待及處理時間。如須親自洽公建議自行至鄰近停車空間停放車輛後，再步行至新建廳舍。

市府交通處表示，有關交通隊辦公廳舍旁補習班臨停接送需求，市府將依補習班需求研議規畫臨停空間，另針對違規停車部分，將協請警察局加強執法，確保交通順暢。

黃美慧指出，交安組現址共有15格汽車停車格，對面是樹林頭公園，因道路寬敞，警方機動性強，據她調查，竹市113年度每月平均會有約700件車禍，雙方當事人須至交安組做筆錄或協商，一件車禍至少會有兩名當事人到交安組，平均一個月警察單位就要接待一千多名民眾。

黃美慧說，交通隊新廳舍隔壁就是知名美語補習班，常有大型遊覽車接送孩子上下課，此外，附近還有骨科與便當店，一個小區塊就有大量汽機車湧入，警方若將交安組遷移至此並不會改善當地交通，反而更加壓縮家長、補習班接送學生上下課的區域，甚至連帶影響到骨科看診民眾的上下車區域。

黃美慧表示，她建議市警局重新考慮交安組遷移事宜，因留在原址，並將原交安組建物擴建為多功能使用廳舍，因為充裕的停車空間不僅方便民眾洽公，對面寬闊公園綠地也能緩解民眾不安的洽公情緒。

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