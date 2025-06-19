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竹東林業建築群公告 社宅涉及文資卡關

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣政府近期依文化資產保存法公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。本報資料照片
新竹縣政府近期依文化資產保存法公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。本報資料照片

新竹縣竹東鎮昔日因林業興盛一時，縣府近期依文化資產保存法公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。由於公告範圍涵蓋「東林好室」社會住宅基地，社宅工程因涉及文資問題至今尚未通過審查，國家住都中心表示，後續將報內政部研議後續策略。

林業署新竹分署與客委會委員黎許傳、鄧毅中提出申請後，縣府依文資法近期公告「竹東林業建築群」為聚落建築群，範圍涵蓋北起竹東林場製材廠貯木場辦公室（竹東林業展示館），沿東林路148巷至宿舍群，南至長安路53巷宿舍群等。

文化局指出，竹東鎮曾是尖石與五峰木材交易集散中心，現有保存的竹東林業建築群有多棟日式及戰後宿舍，還有醫務室、招待所、防空洞等設施，見證了當地林業興衰與城市發展。

其中公告範圍內包含仁愛段688地號，正是「東林好室」社會住宅基地所在地，原訂去年8月動工，然而涉及文資，工程案尚未通過審查。住都中心說明，「東林好室」審議結果將提報內政部討論後續策略，竹東另案社宅「竹東安居」尚在處理鄰房占用，後續再排招標期程。

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