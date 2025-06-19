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明德水庫南岸瓶頸路段 規畫拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣府啟動規畫拓寬改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣府啟動規畫拓寬改善。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫公、私投入逾10億元發展觀光在望，環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣長鍾東錦認為值得投資、規畫拓寬改善；地方樂見南岸有黃家伙房等秘境美景，交通路網打通任督二脈後，可望帶動地方觀光繁榮。

頭屋鄉明德水庫南岸道路前半段3.5公里為兩線雙車道，後半段4公里多，其中2.5公里沿著水庫邊，路寬僅3公尺至5公尺，連會車都困難，交通瓶頸影響發展，地方人士都殷盼拓寬改善。

鍾東錦說，公部門及民間近年來挹注逾10億元，發展明德水庫觀光，且榮景在望，但相關設施都集中在北岸道路（縣道126線）沿線，南岸部分較為欠缺，「這種錢一定要花」，責請縣府交通工務處主責，協調局處、頭屋鄉公所規畫拓寬改善。

交工處指出，苗16線屬明德水庫特定區計畫計畫道路，2008年曾辦理個案變更，當時全線採8至10公尺寬設計，不盡符合實況，且位在水質水源保護區，必須辦理環境影響評估等程序，縣府將協調努力推動拓寬改善。

頭屋鄉長徐鑫榮、明德村長謝文達都樂觀其成，兩人指出，明德水庫南岸有黃家伙房等秘境美景，但因南岸交通較不便利，也影響開發，環水庫路網有助於開發，增加發展觀光的空間，如果新版財政收支劃分法實施，縣府爭取補助，一定有能力分期分段實施。

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