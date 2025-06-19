桃園巨蛋明年迎全運會 斥資3.4億優化

桃園市政府先前宣布評估在中壢體育園區蓋大巨蛋，孵蛋計畫預計明年招商，至於啟用逾30年的桃園巨蛋則面臨設備老化、空調不佳窘境，市長張善政昨宣布投入3.4億元全面優化，迎接2026全運會；民代不分藍綠要求如期如質修繕，也盼升級為多功能場館。

張善政說，桃園巨蛋是市民熟悉的重要場館，也是T1聯盟「台啤永豐雲豹」和Plus League「璞園領航猿」兩支職籃球隊的共同主場，過去兩年2隊相繼奪冠，讓市府更感受到球迷對桃園主場的期待。此次優化有4大項目包含地坪重鋪、空調與電氣系統改善、室內裝修及外觀與戶外景觀優化。

張善政也提到，桃園巨蛋30年來未大規模整修過，空調系統提升就是要讓球迷進場觀賽更舒適，別再一邊看球一邊冒汗。預計明年以全新面貌重新開放，作2026年全民運動會開幕典禮場地。對此，國民黨議員黃敬平表示，2020年市長鄭文燦時期就曾編列3.6億元修繕桃園巨蛋體育館的屋頂薄膜，如今張善政市府又將挹注3.4億元經費，如同「危老」一樣，怎麼修都修不夠；他也擔心4大工項完竣後，是否能如期點交、驗收，趕上預計明年底舉行的全運會？

民進黨議員李宗豪也要求，市府清楚交代整修的具體內容、經費規畫、期程進度與後續使用方向；桃園巨蛋未來不只要服務體育賽事，更應提升為結合演唱會、展演活動與地方產業的多功能場館。

市府體育局指出，室內裝修包含整修廁所及部分空間、牆面油漆粉刷、天花板與照明修繕及指標系統更新，戶外將設置人本綠廊、新設3對3籃球場，讓巨蛋有機會迎來更多高層級的賽事與活動，也是民眾日常休閒運動的好去處，相關工程預計下半年陸續開工，明年6月前分階段完工。

至於整修期間是否影響運動賽事進行，體育局長許彥輝說，將協調2025至2026職籃賽季主場開賽時間，賽事期間也會依照規定做好相關安全防護措施，確保民眾的出入無虞、安全觀賽。