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年度調解成立案達7成 苗栗縣表揚績優「公道伯」

中央社／ 苗栗縣18日電
苗栗縣各鄉鎮市民國113年受理調解案2121件，調解成立比率將近7成，縣府18日表揚績優調解委員會及委員，感謝扮演地方「公道伯」化解紛爭。圖／中央社（苗栗縣政府提供）
苗栗縣各鄉鎮市民國113年受理調解案2121件，調解成立比率將近7成，縣府18日表揚績優調解委員會及委員，感謝扮演地方「公道伯」化解紛爭。圖／中央社（苗栗縣政府提供）

苗栗縣各鄉鎮市113年受理調解案2121件，調解成立比率將近7成，縣府今天表揚績優調解委員會及委員，感謝扮演地方「公道伯」化解紛爭，有助疏減訟源避免耗費司法資源。

苗栗縣政府行政處統計，全縣18鄉鎮市調解委員會在113年期間，共受理2121件調解案，調解成立有1466件、比率將近7成，等同成功減少1466件訴訟案。

縣府今天在竹南鎮英吉利會館，舉辦鄉鎮市調解業務講習並表揚績優調解委員會及委員，共有頭份、苗栗、竹南、後龍、苑裡、通霄、三義、公館等8鄉鎮市公所調解委員會、41名調解委員獲表揚，由縣府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦頒獎。

獲獎者中，符合中央資深調解委員服務年資者有3人，分別是造橋鄉公所調解委員會委員謝相明（年資30年）獲總統獎；泰安鄉調解委員劉德祥（年資22年）及卓蘭鎮調解委員詹源河（年資20年）獲得行政院長獎。

謝相明警職退休多年，除擔任調解委員，也從事學校交通導護志工，在鄰里眼中，是熱心又謙虛的「公道伯」，長期熱衷地方公共服務。

陳斌山表示，調解委員是無給職工作，除必須熱心地方事務之外，更須發揮耐心並展現智慧，才能化解地方紛爭於無形，苗栗縣去年調解成立比率達7成，相當於為司法機關減少1266件訴訟案，既能避免浪費司法資源，也居間斡旋維持地方和諧，對社會貢獻良多。

苗栗縣

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