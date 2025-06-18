綠批新竹大車站、輕軌沒進展 竹市府：辦理中絕無延宕

新竹市議會民進黨團今開記者會批評，大車站計畫與輕軌紅線計畫毫無進展、浪費前市府爭取的中央資源。市府回應，相關計畫皆按期程積極辦理中，絕無延宕，並強調現在是推動大新竹輕軌20年來，最接近成功的一次整合。

民進黨新竹市議員劉崇顯指出，大車站計畫與大新竹輕軌都是影響城市百年發展的重大建設，但市長高虹安總是用民眾反對與鐵路立體化更好等理由擱置大車站，去年市府送審鐵路立體化評估經費時也已遭到刪除，代表市府不應該再用立體化為藉口擱置大車站。

至於大新竹輕軌，劉崇顯說，前任市府早在2020年就完成輕軌紅線的路網規畫並送審至交通部，當時縣府卻意興闌珊沒有提出任何具體規畫，遲至2022年才相當牛步的啟動新竹縣輕軌藍線規畫，到2024年原本新竹市要主政整合紅藍線路網的時候，才發現藍線規畫的內容跟紅線完全無法整合。

民進黨新竹市議員曾資程表示，新竹大車站計畫與輕軌紅線計畫均在林智堅市長任內獲得中央核定與補助，前者補助高達105億元，後者則獲1億的前期可行性規畫經費，結果高虹安上任後，兩案幾乎全面停擺。

新竹市政府回應，大車站自2023年2月2日交通部退請市府再與台鐵協商並確認辦理方向後，市長高虹安邀集業務單位多次研議，並於同年5月31日由秘書長張治祥率市府團隊至台鐵協商，亦順應市議會提案及民意，於8月22日、9月25日分別辦理專家學者座談會及公聽會，擴大民眾參與，並聽取各界意見。

市府強調，2023年以前市府從未就大車站綜合規畫內容對外說明，除市議會議員連署提出各種意見，專家學者及民意亦提出鐵路立體化可行性，故市府將先行啟動鐵路立體化規畫研究，期能更全面通盤規畫此重大建設計畫。

市府也表示，交通部2022年12月5日召開新竹輕軌紅線審查會議，委員均建議新竹縣市針對財務及路線進行合作，並應將路線延伸至高鐵站，故退回申請案」，要求市府重新修正報告書。