苗栗三灣鄉銅富大橋橋墩裸露8成 改善工程上午開工

苗栗縣三灣鄉銅富大橋橋墩嚴重裸露，縣府爭取執行改善工程計畫獲交通部補助辦理改善工程，總經費7238萬元，上午辦開工典禮，預計明年7月完工；施工期間實施重量管制，讓橋梁能維持通行。

縣府指出，苗19-2道路銅富大橋改善工程位於三灣鄉銅鏡村苗19-2線道路，長111.2公尺、寬8.1公尺，橋梁探測顯示P1及P2橋墩基礎裸露深度分別達3公尺及4公尺，裸露深度已達原設計長度63%至84%，接近基腳底部，迫切需要進行改善。

縣府透過「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫，提報中央爭取改善經費，獲公路局核定總經費6757萬6000元，由中央補助5744萬元，地方自籌1013萬6000元；縣府另自籌追加款481萬600元，自籌款增至1494萬6600元，工程總經費共計7238萬6600元。

今天上午鍾東錦及公路局中區養護分局主任工程司洪璠儀，三灣鄉長李運光、代表會主席邱騰森、副主席彭秀珠及在地多名議員共同焚香祝禱，祈求工程順利，人車通行平安。

縣府交通工務處長古明弘說明，縣府每年都會針對縣內橋梁檢測，全縣1400多座橋梁，每座橋梁每兩年都會檢測一次，其中銅富大橋橋梁基礎已裸落近八成，危及通行安全，因此立即向中央爭取經費改善，採先拆後建工法施作，施工期間橋梁能維持通車並依汛期水位監測，讓用路人在施工期間也能安全使用。

縣長鍾東錦上午主持動工典禮，他表示銅富大橋是居民或遊客頻繁往來的通行要道，將透過改善工程提高安全性，公路局補助經費，目前縣府財政還是很辛苦，現在中央要砍一般性補助款28.1億元，還沒有解決方式，上月已透過立委邱鎮軍、陳超明、賴士葆拜會主計長溝通，獲得允諾幫助。

鍾東錦表示，縣府預算已編列不能不執行，中央有責任協助，苗栗縣每年上繳的稅金超過中央給的預算分配，不管藍綠大家應一起幫助苗栗，下級機關財務有困難，上級機關本來就有義務要協助。

鍾東錦期待完工後可讓當地民眾及遊客來往新竹峨眉、苗栗三灣、南庄更安全，同時帶動當地觀光產業發展，並與新竹縣長楊文科共同合作將地方打造得更好。

鍾東錦也心繫教育，提到後龍國中操場案「卡關」，他眉頭深鎖為學生抱屈，認為建設不該分中央、地方，也不分縣市政府或鄉鎮市公所，大家通力合作才能更進步，執政者若能以同理心執政才能把事情做得更圓滿。

此外，針對已停辦的亞太科技大學，鍾東錦感謝教育部現正協助媒合陽明交大來接手，未來可能設文學院，地方熱烈歡迎並期待更多學生到來，讓頭份北區、三灣及竹縣峨嵋交界地區能再度繁榮起來。