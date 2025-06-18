桃園在地16年人氣滑梯「這原因」要拆掉了 民眾直呼可惜

桃園市楊梅區楊明公園內磨石子滑梯興建於2008年，不過因設施已不符現衛福部標準，近日滑梯及旁邊人工草皮將一同拆除，地方盼盡速整建，桃園市楊梅區公所回應，將磨石子滑梯、階梯及人工草皮拆除後，加寬階梯並設扶手以優化遊憩動線。

位在中山北路一段390巷上的楊明公園，是附近民眾休憩好場所，公園內磨石子滑梯更是深受小朋友喜愛，不過當時設計法規並未如今日這麼嚴謹，滑梯滑出段不及規定的18至28公分，及安全距離不足前方244公分，且滑道出口扇形未滿足183公分等規範，不符合現行衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範的檢驗標準，更曾有人受偒，受腹地範圍限制，滑梯無法再行修繕改建。

楊梅公所說，楊明公園另設有兒童遊戲場（含滑梯組合遊具）提供兒童遊玩，考量設施使用安全，將磨石子滑梯、階梯及人工草皮拆除後，加寬階梯並設扶手以優化遊憩動線，斜坡也補植草皮及上方鄰邊坡側增設欄桿，5月中進場拆除，目前欄杆備料中，預計下周進場，6月底前完成，所需經費約12萬元，提升整體環境安全。

不過在地民眾直呼可惜，認為楊梅好玩的溜滑梯沒了。

桃園市工務局表示，各公所每年都會回報養工處，今年公園遊戲場需檢驗數量保障兒童使用遊戲場安全無虞，工務局每年也會對於公所做公園考評，提升桃園各區轄管公園服務水平。