快訊

淡水晚間老舊平房火警1死1傷 24歲男子燒成焦屍

0050恢復交易爆量漲 外資不埋單竟高居賣超第一

五億高中生婚姻無效 龐大遺產如何繼承？律師分析4結果

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園在地16年人氣滑梯「這原因」要拆掉了 民眾直呼可惜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區楊明公園內磨石子滑梯興建於2008年，不過因設施已不符現衛福部標準，近日會勘將滑梯及旁邊人工草皮一同拆除，地方盼盡速整建，桃園市楊梅區公所回應，將磨石子滑梯、階梯及人工草皮拆除後，加寬階梯並設扶手以優化遊憩動線。圖／楊梅區公所提供
桃園市楊梅區楊明公園內磨石子滑梯興建於2008年，不過因設施已不符現衛福部標準，近日會勘將滑梯及旁邊人工草皮一同拆除，地方盼盡速整建，桃園市楊梅區公所回應，將磨石子滑梯、階梯及人工草皮拆除後，加寬階梯並設扶手以優化遊憩動線。圖／楊梅區公所提供

桃園市楊梅區楊明公園內磨石子滑梯興建於2008年，不過因設施已不符現衛福部標準，近日滑梯及旁邊人工草皮將一同拆除，地方盼盡速整建，桃園市楊梅區公所回應，將磨石子滑梯、階梯及人工草皮拆除後，加寬階梯並設扶手以優化遊憩動線。

位在中山北路一段390巷上的楊明公園，是附近民眾休憩好場所，公園內磨石子滑梯更是深受小朋友喜愛，不過當時設計法規並未如今日這麼嚴謹，滑梯滑出段不及規定的18至28公分，及安全距離不足前方244公分，且滑道出口扇形未滿足183公分等規範，不符合現行衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範的檢驗標準，更曾有人受偒，受腹地範圍限制，滑梯無法再行修繕改建。

楊梅公所說，楊明公園另設有兒童遊戲場（含滑梯組合遊具）提供兒童遊玩，考量設施使用安全，將磨石子滑梯、階梯及人工草皮拆除後，加寬階梯並設扶手以優化遊憩動線，斜坡也補植草皮及上方鄰邊坡側增設欄桿，5月中進場拆除，目前欄杆備料中，預計下周進場，6月底前完成，所需經費約12萬元，提升整體環境安全。

不過在地民眾直呼可惜，認為楊梅好玩的溜滑梯沒了。

桃園市工務局表示，各公所每年都會回報養工處，今年公園遊戲場需檢驗數量保障兒童使用遊戲場安全無虞，工務局每年也會對於公所做公園考評，提升桃園各區轄管公園服務水平。

溜滑梯 桃園

延伸閱讀

租金補貼要地方分攤？劉世芳喊「就是沒錢」 桃園都發局控無理

大陸迎史上最長618！多名直播主形象受損 廠商改以創新商品衝買氣

茶改總場南遷？桃市府3理由盼永留桃園 政治力勿介入

桃園男子涉持槍掃射派出所案 二審仍判18年4月

相關新聞

綠批新竹大車站、輕軌沒進展 竹市府：辦理中絕無延宕

新竹市議會民進黨團今開記者會批評，大車站計畫與輕軌紅線計畫毫無進展、浪費前市府爭取的中央資源。市府回應，相關計畫皆按期程...

苗栗三灣鄉銅富大橋橋墩裸露8成 改善工程上午開工

苗栗縣三灣鄉銅富大橋橋墩嚴重裸露，縣府爭取執行改善工程計畫獲交通部補助辦理改善工程，總經費7238萬元，上午辦開工典禮，...

桃園在地16年人氣滑梯「這原因」要拆掉了 民眾直呼可惜

桃園市楊梅區楊明公園內磨石子滑梯興建於2008年，不過因設施已不符現衛福部標準，近日滑梯及旁邊人工草皮將一同拆除，地方盼...

竹縣府與文化部推客庄體驗 12所學校師生走讀關西

竹縣府今天說，與文化部共推校外文化體驗計畫，於今年2月至6月推「漫遊山城」主題路線，帶領12所學校、約600名師生走讀關...

桃園宇內溪溫泉戲水區開放吸客 體驗戶外三溫暖新玩法

暑期來臨，桃園市復興區宇內溪戶外溫泉、戲水區本月起先後開放營運，尤其最近周休假日天氣炎熱，吸引2000人次爆滿遊客，在宇...

苗栗推出台銀藝術季、九陽雅集大展 作品探索多項議題

苗栗縣文化觀光局現正展出兩檔藝術展，包括九陽雅集藝文學會會員聯展、台灣銀行藝術祭苗栗展，各式美術及藝術作品中，不乏令人驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。