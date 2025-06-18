桃園宇內溪溫泉戲水區開放吸客 體驗戶外三溫暖新玩法

暑期來臨，桃園市復興區宇內溪戶外溫泉、戲水區本月起先後開放營運，尤其最近周休假日天氣炎熱，吸引2000人次爆滿遊客，在宇內溪戶外體驗冷熱「三溫暖」樂趣，桃園市觀光發展基金會副秘書長陳信守今天下午說，近日頻頻午後陣雨影響，宇內溪戲水區滾動公告戲水時間，呼籲下水民眾親子穿著防滑鞋玩水。

桃園市政府開發復興區北橫溫泉觀光，今年新完成宇內溪戶外溫泉戲水區試營運後，由桃園市觀光發展基金會經營，本月起溫泉區正式營運，戶外戲水區亦自7日起開放戲水，隨著天氣炎熱，觀光基金會統計上周六日遊客約2000人次、假日超過1200人，人潮爆滿。

陳信守表示，宇內溪戲水區是目前桃園市唯一公告合法開放的溪流戲水專區，自宇內1號橋至2號橋之間，提供遊客夏日安心戲水場域，宇內溪戶外溫泉戲水區全面開放，溫泉區之外，戲水區開放至9月28日，每周六、日及國定假日開放，暑假期間（7、8月）擴大平日開放，開放時間早上9時至下午5時，周二配合小烏來風景特定區休園，暫停開放。

最近天熱，周六假日吸引民眾遊客帶小朋友玩水，由於宇內溪溫泉區在上方、戲水區在下方，形成高低溫差，許多小朋友一下泡溫泉、一下到戲水區玩水，形成戶外冷熱「三溫暖」新的體驗，令遊客留下印象。