快訊

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家：恐釀規模7強震

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

茶改總場南遷？桃市府3理由盼永留桃園 政治力勿介入

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園農業局長陳冠義（右3）呼籲農業部，讓茶改場總場留在桃園，勿南遷，圖為陳冠義五參加製茶競賽頒獎活動。圖／農業局提供
桃園農業局長陳冠義（右3）呼籲農業部，讓茶改場總場留在桃園，勿南遷，圖為陳冠義五參加製茶競賽頒獎活動。圖／農業局提供

農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）總場在桃園，是否遷移引起議論，桃園市政府農業局長陳冠義呼籲中央勿為遷而遷，忽略歷史事實與產業現況，期盼農業部勿讓政治力介入，讓茶改場總場續留桃園，與嘉義南部分場、南投中部分場相互合作交流，以符合產業需求與鏈結，為台灣茶產業開創雙贏新契機。

陳冠義指出，茶改場自1903年設於楊梅埔心已逾120年，是台灣茶業研究與推廣的核心機構，對全台茶產業與茶文化的發展貢獻深遠。農業部已規劃在嘉義梅山設置南部分場，加上現有南投中部分場，可完善輔導中南部茶區。若再推動總場南遷，將導致資源重心失衡，衝擊北部茶產業發展，尤對以桃園為核心的北部茶農造成重大不利。

陳冠義說，市府與茶改場合作多年，是推動智慧農業與地區特色茶的重要夥伴，早已形成完整的產業鏈結與文化系統。前市長鄭文燦任內，也曾公開表達總場要留在楊梅的立場，市長張善政上任後，市府更多次表態茶改場續留桃園的立場，副市長蘇俊賓也曾當面向農業部次長胡忠一說明。

陳冠義強調，茶改場總場留在桃園主要考量3大理由：

一、百年歷史無可取代，桃園為北台茶業發源地，龍潭、楊梅茶區自清領時期即有茶園分布，歷史文化與土地記憶深厚。

二、遷場缺乏完整評估：農業部曾於2021年提出南遷嘉義構想，但到了121周年場慶卻轉為「雙總場」說法，無論遷廠或雙總場，相關研究人力及資源的移出，將對桃園及北部地區的茶農、茶產業造成負面影響。

三、桃園茶業品牌恐大受打擊，桃園市茶葉種植面積達540公頃，含括龍潭、楊梅、復興、蘆竹、龜山、平鎮等皆有茶園分布，是茶改場試驗改良品種及技術的絕佳場域，協助發展出拉拉山高山茶、東方美人茶、桃映紅茶、蘆峰烏龍茶、龍泉茶、壽山茶、秀才茶、金壺茶等各茶區獨有特色茶品。

近年桃園茶農在全國各項競賽中屢拔頭籌，更是每年全國東方美人茶評鑑比常勝軍，桃映紅茶更是桃園的註冊商標。若貿然遷廠，好不容易建立的茶葉品牌恐遭受重擊。

陳冠義強調，在科研專業與產業平衡的前提下，應以「南北分工、互補發展」為原則，推動飲料作物等研究可由南部支援，總場則應堅守桃園原址，發揮最大效益。桃園不是可以輕易被犧牲的產業基地，呼籲農業部勿讓政治力介入，茶改場總場應續留桃園，與嘉義南部分場、南投中部分場相互合作交流，以符合產業需求與鏈結，為台灣茶產業開創雙贏新契機。

農業部 桃園

延伸閱讀

桃園6旬男騎代步車上市場迷路 竟跨區騎9小時14公里遠被警找到

政府辦的！包車2日遊桃園 每人最低2000元再送1200禮包

桃園機車族注意！七月起未認證排氣管 遭攔查最高噴 3600元罰單

茶改場南遷嘉義…馬文君4年前就質疑有貓膩 今喊話農業部

相關新聞

竹縣府與文化部推客庄體驗 12所學校師生走讀關西

竹縣府今天說，與文化部共推校外文化體驗計畫，於今年2月至6月推「漫遊山城」主題路線，帶領12所學校、約600名師生走讀關...

桃園宇內溪溫泉戲水區開放吸客 體驗戶外三溫暖新玩法

暑期來臨，桃園市復興區宇內溪戶外溫泉、戲水區本月起先後開放營運，尤其最近周休假日天氣炎熱，吸引2000人次爆滿遊客，在宇...

苗栗推出台銀藝術季、九陽雅集大展 作品探索多項議題

苗栗縣文化觀光局現正展出兩檔藝術展，包括九陽雅集藝文學會會員聯展、台灣銀行藝術祭苗栗展，各式美術及藝術作品中，不乏令人驚...

苗栗推動客語及友善環境 客語能力認證研習班今起報名

苗栗縣政府文化觀光局將於7月2日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，課程免費，今天起開放報名至6月30日，縣府歡...

「黑貓中隊」榮光再現 桃園航空城博物館7月試營運

桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」曾駐紮參與八二三砲戰的F-86軍刀機，更誕生揚名國際的「黑貓中隊」。市府規畫打造航空...

竹縣首座聚落建築群公告 社宅「東林好室」尚未過審查

新竹縣竹東鎮昔日因林業興盛一時，但隨著產業轉移與政策變遷，林業製材地景逐漸消失，只留下一片宿舍群。經文史工作者多年守護與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。