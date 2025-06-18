茶改總場南遷？桃市府3理由盼永留桃園 政治力勿介入

農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）總場在桃園，是否遷移引起議論，桃園市政府農業局長陳冠義呼籲中央勿為遷而遷，忽略歷史事實與產業現況，期盼農業部勿讓政治力介入，讓茶改場總場續留桃園，與嘉義南部分場、南投中部分場相互合作交流，以符合產業需求與鏈結，為台灣茶產業開創雙贏新契機。

陳冠義指出，茶改場自1903年設於楊梅埔心已逾120年，是台灣茶業研究與推廣的核心機構，對全台茶產業與茶文化的發展貢獻深遠。農業部已規劃在嘉義梅山設置南部分場，加上現有南投中部分場，可完善輔導中南部茶區。若再推動總場南遷，將導致資源重心失衡，衝擊北部茶產業發展，尤對以桃園為核心的北部茶農造成重大不利。

陳冠義說，市府與茶改場合作多年，是推動智慧農業與地區特色茶的重要夥伴，早已形成完整的產業鏈結與文化系統。前市長鄭文燦任內，也曾公開表達總場要留在楊梅的立場，市長張善政上任後，市府更多次表態茶改場續留桃園的立場，副市長蘇俊賓也曾當面向農業部次長胡忠一說明。

陳冠義強調，茶改場總場留在桃園主要考量3大理由：

一、百年歷史無可取代，桃園為北台茶業發源地，龍潭、楊梅茶區自清領時期即有茶園分布，歷史文化與土地記憶深厚。

二、遷場缺乏完整評估：農業部曾於2021年提出南遷嘉義構想，但到了121周年場慶卻轉為「雙總場」說法，無論遷廠或雙總場，相關研究人力及資源的移出，將對桃園及北部地區的茶農、茶產業造成負面影響。

三、桃園茶業品牌恐大受打擊，桃園市茶葉種植面積達540公頃，含括龍潭、楊梅、復興、蘆竹、龜山、平鎮等皆有茶園分布，是茶改場試驗改良品種及技術的絕佳場域，協助發展出拉拉山高山茶、東方美人茶、桃映紅茶、蘆峰烏龍茶、龍泉茶、壽山茶、秀才茶、金壺茶等各茶區獨有特色茶品。

近年桃園茶農在全國各項競賽中屢拔頭籌，更是每年全國東方美人茶評鑑比常勝軍，桃映紅茶更是桃園的註冊商標。若貿然遷廠，好不容易建立的茶葉品牌恐遭受重擊。

陳冠義強調，在科研專業與產業平衡的前提下，應以「南北分工、互補發展」為原則，推動飲料作物等研究可由南部支援，總場則應堅守桃園原址，發揮最大效益。桃園不是可以輕易被犧牲的產業基地，呼籲農業部勿讓政治力介入，茶改場總場應續留桃園，與嘉義南部分場、南投中部分場相互合作交流，以符合產業需求與鏈結，為台灣茶產業開創雙贏新契機。