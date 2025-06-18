苗栗推出台銀藝術季、九陽雅集大展 作品探索多項議題

苗栗縣文化觀光局現正展出兩檔藝術展，包括九陽雅集藝文學會會員聯展、台灣銀行藝術祭苗栗展，各式美術及藝術作品中，不乏令人驚豔之作，呈現藝術與永續的精彩對話，兩場展出都到月底結束，文觀局歡迎有興趣的朋友，把握時間來欣賞。

文觀局指出，九陽雅集藝文學會創會迄今已31年，今年度會員聯展在文觀局第一展覽室展出，共有65件作品。展期至6月29日止，今年會員聯展以「遊藝怡情」為主題，希望承襲客家先賢崇文重教的優良傳統；今年透過在地 24名藝術家，分別以彩墨、書法、油畫、水彩、膠彩、版畫、攝影及工藝等8種不同的材料媒介，加上純熟的技巧發揮創意，各類型作品都是會員的精心傑作，既描繪晴耕雨讀的客家傳統風情，也勇於創新、追求更高的藝術境界，達成雅俗共賞目的。

九陽雅集藝文學會在1993年「九九」重陽節集合彩墨、書法、工藝及陶藝等9名藝文菁英組成「九陽畫會」，並秉持「志同道合」、「夫唱婦隨」、「不計較」等三大創會精神推廣美育，1999年更吸收不同專長領域的藝術家，更名為「九陽雅集」。2003年登記為人民團體，定名為「苗栗縣九陽雅集藝文學會」，學會並持續廣納各領域人才，不僅有知名書畫家、退休教育人員、公務員等，可說人才濟濟。

台銀藝術祭這次展出的都是獎作品，攝影作品以「台灣永續印象」為主題，聚焦氣候變遷與環境保護，探索台灣多樣氣候環境風貌，以鏡頭視角捕捉台灣氣候特色，變化萬千，盼藉由美麗的瞬間，喚起民眾對環境的關注與重視，以影像創意見證台灣永續的美好印象。金獎得主蕭慶良以「浪湧蘇菲亞」等作品，從陽光、空氣與水的生命本源切入，探討永續議題，拍攝太陽能板、擱淺貨輪與乾涸地景，提醒觀賞者關注氣候對生活的深遠影響。

另外，展出的書法作品融合傳統與創新的自我風格，鑽石獎得主陳立夫以魏碑與簡帛筆意創作，運筆輕重之間展現東方美學的韻律變化。另一名金獎得主胡禕倩透過不斷參加各類比賽鍛練技藝，在書法藝術上精進學習，書法對她來說不僅是筆墨的表達，更是生命的哲學，是自我的淬鍊。

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