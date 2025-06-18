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竹縣府與文化部推客庄體驗 12所學校師生走讀關西

中央社／ 新竹縣18日電
新竹縣政府與文化部共推校外文化體驗計畫，於今年2月至6月推「漫遊山城」主題路線，帶領師生從建築、產業、文創、飲食等不同視角，感受關西小鎮文化魅力。新竹縣政府提供／中央社
新竹縣政府與文化部共推校外文化體驗計畫，於今年2月至6月推「漫遊山城」主題路線，帶領師生從建築、產業、文創、飲食等不同視角，感受關西小鎮文化魅力。新竹縣政府提供／中央社

竹縣府今天說，與文化部共推校外文化體驗計畫，於今年2月至6月推「漫遊山城」主題路線，帶領12所學校、約600名師生走讀關西鎮，體驗在地客庄風情，豐富文化感知。

文化局長朱淑敏今天告訴中央社記者，關西鎮是慢活宜居的客庄聚落，擁有多元文化資產，在關西分駐所園區附近的太和宮、市場、郵局與學校等設施，從日治時期延續至今，是當地重要的信仰與商業中心，展現出豐富的歷史與文化價值。

她說，文化局在校外文化體驗遊程中，規劃導覽與多樣體驗活動，希望讓學生從建築、產業、文創、飲食等不同視角，感受關西小鎮文化魅力，並培養藝文參與習慣。

朱淑敏指出，學生在走讀關西老街、市場、東安古橋、牛欄河親水公園等景點，也進行客家米食DIY體驗，親手製作好吃的菜包與水粄。

她表示，文化局也安排師生造訪在地茶業文化館，認識製茶的機具，學習泡茶與品茶，體驗茶文化的深厚底蘊。

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