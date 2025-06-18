苗栗縣三灣銅富大橋橋基裸露嚴重 改善工程今開工

苗栗縣三灣鄉銅富大橋橋基裸露嚴重，危及行車安全，縣府向中央爭取補助辦理改善，今天舉行開工儀式，預計115年7月竣工。

苗栗縣政府交通工務處長古明弘指出，縣府針對全縣1400多座橋梁每2年檢測1次，其中銅富大橋全長111.2公尺，全寬8.1公尺，據橋梁探測成果顯示P1及P2橋墩基礎裸露深度分別為3公尺及4公尺，裸露深度已達原設計長度63%至84%，接近基腳底部，迫切需要進行改善。

交通工務處表示，銅富大橋於民國85年完工，橋齡已近30年，3座橋墩中有2座橋墩基礎因受河道沖蝕，裸露嚴重，混凝土破損、剝落，且有鋼筋外露，行車安全堪慮。

縣府透過「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」向交通部提報爭取改善經費，獲中央補助新台幣5744萬元，縣府自籌1494萬6600元，工程總經費共計7238萬6600元，今天辦理開工祈福典禮，縣長鍾東錦、公路局中區養護工程分局主任工程司洪璠儀、三灣鄉長李運光及多名地方民代共同焚香祝禱，祈求工程順利平安。

銅富大橋位於三灣鄉銅鏡村苗19-2線，可串聯苗栗縣三灣鄉與新竹縣峨眉鄉，連結大埔水庫、峨眉湖、十二寮大埤及銅鏡山林步道等觀光休憩點。鍾東錦表示，期待完工後讓當地民眾及遊客來往新竹峨眉與苗栗三灣、南庄地區更加安全，同時帶動當地觀光產業發展。

縣府交通工務處說，改善工程將針對P1及P2橋墩進行改建，採先拆後建工法施作，施工期間橋梁維持通行，實施重量限制，並依照汛期水位監測、相關注意事項及規定，讓用路人工期當中都能夠安全使用，工程預計115年7月竣工。