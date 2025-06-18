一定要花的錢！ 苗栗明德水庫環湖最後一哩路規畫拓寬

苗栗縣頭屋鄉明德水庫公、私投入逾10億元發展觀光在望，環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣長鍾東錦認為「這種錢一定要花」，規畫拓寬改善，打通任、督二脈，帶動地方更大的繁榮。

頭屋鄉長徐鑫榮、明德村長謝文達都樂觀其成，兩人指出，明德水庫南岸有黃家伙房等秘境美景，但因南岸交通較不便利，也影響開發，環水庫路網有助於開發，增加發展觀光的空間，如果新版財政收支劃分法實施，縣府爭取補助，一定有能力分期分段實施。

頭屋鄉明德水庫南岸道路前半段3.5公里，兩線雙車道，後半段4公里多，其中2.5公里沿著水庫邊，路寬僅3公尺至5公尺，連會車都困難，交通瓶頸影響發展，地方人士都殷盼拓寬改善多時。

鍾東錦表示，公部門及民間近年來挹注逾10億元，發展明德水庫觀光，且榮景在望，但相關設施都集中在北岸道路（縣道126線）沿線，南岸部分較為欠缺，也值得投資，這種錢一定要花，由縣府交通工務處主責，協調局處、頭屋鄉公所規畫拓寬改善。

交工處指出，苗16線屬明德水庫特定區計畫計畫道路，2008年曾辦理個案變更，當時全線採取8至10公尺等寬的設計，不盡符合實況，且位在水質水源保護區內，必須辦理環境影響評估等程序，縣府將協調努力推動拓寬改善。