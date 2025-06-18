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一定要花的錢！ 苗栗明德水庫環湖最後一哩路規畫拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣府啟動規畫拓寬改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣府啟動規畫拓寬改善。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫公、私投入逾10億元發展觀光在望，環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣長鍾東錦認為「這種錢一定要花」，規畫拓寬改善，打通任、督二脈，帶動地方更大的繁榮。

頭屋鄉長徐鑫榮、明德村長謝文達都樂觀其成，兩人指出，明德水庫南岸有黃家伙房等秘境美景，但因南岸交通較不便利，也影響開發，環水庫路網有助於開發，增加發展觀光的空間，如果新版財政收支劃分法實施，縣府爭取補助，一定有能力分期分段實施。

頭屋鄉明德水庫南岸道路前半段3.5公里，兩線雙車道，後半段4公里多，其中2.5公里沿著水庫邊，路寬僅3公尺至5公尺，連會車都困難，交通瓶頸影響發展，地方人士都殷盼拓寬改善多時。

鍾東錦表示，公部門及民間近年來挹注逾10億元，發展明德水庫觀光，且榮景在望，但相關設施都集中在北岸道路（縣道126線）沿線，南岸部分較為欠缺，也值得投資，這種錢一定要花，由縣府交通工務處主責，協調局處、頭屋鄉公所規畫拓寬改善。

交工處指出，苗16線屬明德水庫特定區計畫計畫道路，2008年曾辦理個案變更，當時全線採取8至10公尺等寬的設計，不盡符合實況，且位在水質水源保護區內，必須辦理環境影響評估等程序，縣府將協調努力推動拓寬改善。

另，縣府文觀局並宣布明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，預計今年6月25日起營運，開門紅26日230人，28日、29日約400人，已經預約排定在海棠島辦活動；明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，也將於今年9月試營運，10月9日開幕。

苗栗縣明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，預計今年6月25日起營運，反應開門紅。本報資料照片
苗栗縣明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，預計今年6月25日起營運，反應開門紅。本報資料照片
苗栗縣頭屋鄉明德水庫環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣府啟動規畫拓寬改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫環湖僅剩南岸道路（苗16線）最後一段未拓寬，縣府啟動規畫拓寬改善。記者范榮達／攝影

鍾東錦 財政收支劃分法 水庫

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