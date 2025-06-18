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苗栗推動客語及友善環境 客語能力認證研習班今起報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，客家人口比率達到62.5％，縣府長期致力推動客語為通行語計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，客家人口比率達到62.5％，縣府長期致力推動客語為通行語計畫。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府文化觀光局將於7月2日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，課程免費，今天起開放報名至6月30日，縣府歡迎有興趣的民眾「共下」來上課。

文觀局指出，苗栗縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，客家人口比率達到62.5％，縣府長期致力推動客語為通行語計畫，2017至2018年執行「推動客語整體發展」、2019及2024年「推動客語為通行語」，執行成效連續7年獲客委會評核全國第一，公部門更攜手民間企業及民眾，努力讓「講客」成為日常，共下打造「客家就係生活，生活就係客家」的當靚苗栗。

為讓民眾順利通過客語認證及營造客語友善環境，文觀局將於7月2日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，報名時段從6月18日上午9點起至6月30下午5點止，每班35個名額，額滿為止，

文觀局長林彥甫表示，為營造客語友善環境，提高縣民客語能力，鼓勵縣民參與客語能力認證，開辦初級、中高級及高級客語認證研習班，上課地點在文觀局1樓會議室，聘請教育部推展本土語言傑出貢獻獎得主徐煥昇講授初級及中高級課程，上課日期7月2日、7月9日共6小時、中高級上課日為7月2日、9日、16日、30日及8月6日、13日共18小時；高級研習班聘請苗栗縣客語高級認證種子教師謝素華講授，上課日期為7月8日8點30分至12點30分共4小時。

文觀局長林彥甫表示，客語高級研習班聘請苗栗縣客語高級認證種子教師謝素華講授，上課日期為7月8日8點30分至12點30分共4小時，上課期間請自備環保茶杯，歡迎民眾踴躍線上報名，網址為https://forms.gle/YVe2DcgRgfBJcq698，或掃描QRcode報名，課程表可至文觀局官網查詢(便民服務/表單下載/客家事務類)，初級研習班有問題可洽客家事務科謝小姐037-352-961分機319、中高級及高級研習班有問題請洽夏小姐分機314。

另外，縣府今年訂定客語能力認證獎勵計畫，凡設籍苗栗的縣民中級認證合格者每名核發1000元，中高級合格者1500元，高級合格者核發3000元，歡迎大家共下來講客。

苗栗縣政府文化觀光局將於7月2日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，課程免費，今天起開放報名至6月30日，縣府歡迎有興趣的民眾「共下」來上課，圖為報名QR code。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府文化觀光局將於7月2日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，課程免費，今天起開放報名至6月30日，縣府歡迎有興趣的民眾「共下」來上課，圖為報名QR code。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 客語 客家文化

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