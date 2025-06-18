「黑貓中隊」榮光再現 桃園航空城博物館7月試營運
桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」曾駐紮參與八二三砲戰的F-86軍刀機，更誕生揚名國際的「黑貓中隊」。市府規畫打造航空城博物館，市長張善政今在市政會議宣布，園區將在7月24日展開試營運。
前空軍桃園基地設施群是國內重要國防軍事基地，2016年公告指定市定古蹟，並經航空城都市計畫劃定為7處公園用地與古蹟保存區，總面積達13公頃，保存60餘棟建築與設施物。由於古蹟建物眾多，且涉及航空城都市計畫，修復工程以「05警戒區」及「35中隊飛機棚廠」為優先。修復後的05警戒區也將成為航空城博物館。
張善政表示，航空城博物館是桃園航空城計畫的重要文化建設之一，首波展出將帶來2個亮點，包含「F-104戰機展示」和「周至柔將軍文物特展」，其中，F-104是一架曾經服役於我國空軍的經典戰機，也是黑蝙蝠中隊的重要機種之一。這次與空軍、基隆市政府合作，將一架F-104完整移運至桃園，目前正在拆解作業中，預計6月20日運抵園區，屆時會在第一機庫隆重亮相。
張善政表示，另一個重點展覽，是以一級上將、曾任參謀總長的周至柔將軍為主題的文物特展；周將軍是中華民國空軍現代化的重要奠基者，透過展出的史料與物件，希望讓更多人理解空軍一路走來的艱辛與榮光。他也親自拜訪過將軍家屬，感謝他們無私提供珍貴文物，讓展覽更具深度與情感。
文化局表示，備受矚目的F-104陳展機，已於6月16日於基隆展開拆卸作業，預計6月20日運抵桃園05基地，7月24日起將在航空城博物館園區機庫正式展出，再現F-104陳展機的歷史風采。
周至柔將軍文物特展則將於7月24日至8月31日於航空城博物館園區第三庫盛大展出，本次展覽將細數周至柔將軍以「航空救國」信念。周至柔為中華民國陸、空軍一級上將，浙江臨海人，曾任台灣省政府主席、國防會議秘書長、參謀總長、空軍總司令、制憲國民大會代表等職，並於抗戰時期擔任航空委員會主任委員，是中華民國空軍的奠基者之一。
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