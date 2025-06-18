快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣首座聚落建築群公告 社宅「東林好室」尚未過審查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府近期依「文化資產保存法」公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。圖／本報資料照片
縣府近期依「文化資產保存法」公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。圖／本報資料照片

新竹縣竹東鎮昔日因林業興盛一時，但隨著產業轉移與政策變遷，林業製材地景逐漸消失，只留下一片宿舍群。經文史工作者多年守護與相關單位的努力，縣府近期依「文化資產保存法」公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。然而，鄰近的「東林好室」社會住宅統包工程案，因涉及文資問題至今尚未通過審查，國家住都中心表示，審議結果將提報內政部研議後續策略。

林業署新竹分署與客委會委員黎許傳、鄧毅中提出申請，縣府依文化資產保存法近期公告「竹東林業建築群」為聚落建築群，範圍涵蓋北起竹東林場製材廠貯木場辦公室（竹東林業展示館），沿東林路148巷至宿舍群，南至長安路53巷宿舍群等。

文化局指出，竹東鎮曾是尖石與五峰木材交易集散中心，林業於日治後期蓬勃，至1980年代因禁伐政策逐漸沒落。竹東林業建築群見證了當地林業興衰與城市發展，亦為居民共同歷史記憶。建築群包含日治至戰後不同風格，如獨棟、雙併、4連棟、6連棟日式宿舍及戰後2層RC雙併宿舍，還保有醫務室、招待所、防空洞等設施，整體保存完整且具高度價值。

其中公告範圍內包含仁愛段688地號則為「東林好室」社會住宅案基地，原訂去年8月動工，然而涉及到文資，且近期成為竹東林業建築群，該工程案至今尚未通過審查，地方盛傳竹東原有的兩處社宅基地，目前住都中心全力發展另一處，此區暫時擱置。住都中心回應，「東林好室」審議結果將提報內政部討論後續執行策略，另一案社宅「竹東安居」尚在處理鄰房佔用事宜，後續再行排定招標期程。

鄧毅中強調，竹東林業建築群不僅見證當地林業興衰，更是竹東發展的重要脈絡，社會住宅的設計應融入林業文化資產的價值，並與地方居民充分溝通。地方並非反對社宅興建，而是希望新建設能尊重歷史脈絡，與竹東林業的文化形象相契合。

內政部委託國家住宅及都市更新中心規畫在新竹縣竹東鎮的「東林好室」社宅案（左），因涉及文資問題至今尚未通過審查。圖／本報資料照片
內政部委託國家住宅及都市更新中心規畫在新竹縣竹東鎮的「東林好室」社宅案（左），因涉及文資問題至今尚未通過審查。圖／本報資料照片

文化資產 建築 宿舍

延伸閱讀

國揚、藏美亞灣蓋社宅 簽約

苗栗會考榜首數力壓竹縣市 粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」

嘉市社宅安寮好室動土 國家住都中心：未來租金會很美好

民代視察社會住宅 嘉市未來6處社宅1337戶

相關新聞

桃園巨蛋3.4億元優化工程啟動 明年完工迎接全運會

桃園巨蛋1994年啟用至今超過30年，設備老化、空調不佳等問題常遭球迷抱怨。桃園市長張善政今在市政會議宣布，將投入3.4...

苗栗推動客語及友善環境 客語能力認證研習班今起報名

苗栗縣政府文化觀光局將於7月2日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，課程免費，今天起開放報名至6月30日，縣府歡...

「黑貓中隊」榮光再現 桃園航空城博物館7月試營運

桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」曾駐紮參與八二三砲戰的F-86軍刀機，更誕生揚名國際的「黑貓中隊」。市府規畫打造航空...

竹縣首座聚落建築群公告 社宅「東林好室」尚未過審查

新竹縣竹東鎮昔日因林業興盛一時，但隨著產業轉移與政策變遷，林業製材地景逐漸消失，只留下一片宿舍群。經文史工作者多年守護與...

苗縣國產龍眼蜂蜜評鑑競賽 5位蜂農獲特等獎

苗栗縣政府為推廣行銷國產龍眼蜂蜜，今天上午在通霄鎮農會舉辦評鑑競賽，各產銷班推薦36位蜂農參賽，經現場專業評審逐一評鑑各...

桃園航空城西南側大道通車 上班族往來大園青埔新選擇

桃園市大園區繼上個月航城路一段通車後，另一條50公尺寬的航青路昨天下午5點全線通，兩條大道是航空城開發案新闢道路，帶給大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。