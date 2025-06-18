聽新聞
0:00 / 0:00
竹縣首座聚落建築群公告 社宅「東林好室」尚未過審查
新竹縣竹東鎮昔日因林業興盛一時，但隨著產業轉移與政策變遷，林業製材地景逐漸消失，只留下一片宿舍群。經文史工作者多年守護與相關單位的努力，縣府近期依「文化資產保存法」公告「竹東林業建築群」為新竹縣首個聚落建築群。然而，鄰近的「東林好室」社會住宅統包工程案，因涉及文資問題至今尚未通過審查，國家住都中心表示，審議結果將提報內政部研議後續策略。
林業署新竹分署與客委會委員黎許傳、鄧毅中提出申請，縣府依文化資產保存法近期公告「竹東林業建築群」為聚落建築群，範圍涵蓋北起竹東林場製材廠貯木場辦公室（竹東林業展示館），沿東林路148巷至宿舍群，南至長安路53巷宿舍群等。
文化局指出，竹東鎮曾是尖石與五峰木材交易集散中心，林業於日治後期蓬勃，至1980年代因禁伐政策逐漸沒落。竹東林業建築群見證了當地林業興衰與城市發展，亦為居民共同歷史記憶。建築群包含日治至戰後不同風格，如獨棟、雙併、4連棟、6連棟日式宿舍及戰後2層RC雙併宿舍，還保有醫務室、招待所、防空洞等設施，整體保存完整且具高度價值。
其中公告範圍內包含仁愛段688地號則為「東林好室」社會住宅案基地，原訂去年8月動工，然而涉及到文資，且近期成為竹東林業建築群，該工程案至今尚未通過審查，地方盛傳竹東原有的兩處社宅基地，目前住都中心全力發展另一處，此區暫時擱置。住都中心回應，「東林好室」審議結果將提報內政部討論後續執行策略，另一案社宅「竹東安居」尚在處理鄰房佔用事宜，後續再行排定招標期程。
鄧毅中強調，竹東林業建築群不僅見證當地林業興衰，更是竹東發展的重要脈絡，社會住宅的設計應融入林業文化資產的價值，並與地方居民充分溝通。地方並非反對社宅興建，而是希望新建設能尊重歷史脈絡，與竹東林業的文化形象相契合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言