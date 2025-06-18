苗縣國產龍眼蜂蜜評鑑競賽 5位蜂農獲特等獎

苗栗縣政府為推廣行銷國產龍眼蜂蜜，今天上午在通霄鎮農會舉辦評鑑競賽，各產銷班推薦36位蜂農參賽，經現場專業評審逐一評鑑各家今年所產的龍眼蜜，最後公布5位特等獎及19位頭等獎名單。

農業處表示，前年龍眼蜜產量雖少仍勉強舉辦評鑑，但去年受到氣候影響甚鉅，產量更少，無奈只能中斷舉辦評鑑競賽，而今年縣內各地龍眼花爆量盛開，蜂農終於能感到正常的產能，且品質更勝以往，值得品嚐。