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苗縣國產龍眼蜂蜜評鑑競賽 5位蜂農獲特等獎
苗栗縣政府為推廣行銷國產龍眼蜂蜜，今天上午在通霄鎮農會舉辦評鑑競賽，各產銷班推薦36位蜂農參賽，經現場專業評審逐一評鑑各家今年所產的龍眼蜜，最後公布5位特等獎及19位頭等獎名單。
農業處表示，前年龍眼蜜產量雖少仍勉強舉辦評鑑，但去年受到氣候影響甚鉅，產量更少，無奈只能中斷舉辦評鑑競賽，而今年縣內各地龍眼花爆量盛開，蜂農終於能感到正常的產能，且品質更勝以往，值得品嚐。
來自頭份、三灣、公館、通霄、苑裡的蜂蜜產銷班，今年推薦36位蜂農的龍眼蜜參賽，現場評審初審後先淘汰12位，再評鑑公布19位頭等獎，最後5位獲得特等獎的分別是頭份市農會劉旭明、三灣鄉農會廖順乾、通霄鎮農會陳黎春香、頭份市農會李臺金、苑裡鎮農會賴家雄。
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