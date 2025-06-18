新竹縣今啟用水土保持數位平台 整合流程提升行政效率

新竹縣政府為全面推動水保業務數位轉型新建置「水土保持計畫協作平台」，今天正式上線，整合申請、審查、監造與完工申報等作業流程，提供申請人、技師與主辦機關間的數位協作環境，提升行政效率與管理透明度，全面優化水土保持申請案件辦理效率，為山坡地管理業務注入智慧治理能量。

新竹縣政府表示，「水土保持計畫協作平台」網址為https://swc.hsinchu.gov.tw/home，導入線上申請、即時通知與系統化管理機制，全面整合過去分散的作業流程。平台可提供申請人（水土保持義務人）、專業技師（包含計畫審查、監造、開工及完工申報）、目的事業主管機關與主辦單位（農業處）等多方在線上協作完成整體流程，減少紙本往返與溝通成本，大幅提升作業效率與透明度。

申請人可透過平台直接提交案件並即時掌握申辦進度，技師亦可於線上辦理後續計畫各階段工作，主辦單位（農業處）也能透過系統即時監控案件辦理情形、簡化核定流程，落實資料留存與管理機制。

新竹縣政府表示，此水土保持計畫協作平台的啟用將有效提升服務品質、強化案件追蹤管理，並促進縣府整體水土保持作業的智慧化與現代化。