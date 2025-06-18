桃園航空城西南側大道通車 上班族往來大園青埔新選擇

桃園市大園區繼上個月航城路一段通車後，另一條50公尺寬的航青路昨天下午5點全線通，兩條大道是航空城開發案新闢道路，帶給大園區往來蘆竹、桃園、青埔等地區便捷的交通，連帶周邊房產地被看好，能吸引購屋族選屋定居。

在地議員徐其萬指出，航青路是六線道貫通大園區南北的全新大道，全長約 4.7 公里，往大園端銜接中正東路，可直上大園交流道或通往市區，往青埔端接高鐵特區，一路橫跨機捷 A15大園站、A16橫山站、A17 領航站，鄉親往返大園與青埔更便捷。

徐其萬表示，青峰里劉秋霞里長和大家努力爭取青峰市民活動中心，也座落於這條剛通車的航青路旁，交通便捷、環境舒適，期待未來早日完工落成啟用，這條路段寬達50公尺，採6線道車道設計，並規畫綠蔭人行道與自行車道。

議員游吾和說，航青路沿著機場捷運A15至A17站橋下興建，可快速銜接大園市區、青埔特區及國道2號，這條全新規畫兼顧交通、綠化與環保的大路還有航青一橋、航青二橋，串聯 玫瑰溪畔公園、青峰公園及10處綠地，透水瀝青鋪面，促進水資源再利用，提高周遭綠植涵養，打造都市生態綠廊。

工務局表示，航青路是強化桃園航空城西側南北向聯繫的重要建設。沿線鄰接產專區、乙種工業區、商業區及住宅區。這條路也是航空城都市計畫中的園林道路，景觀設計採用多種喬木，打造四季皆宜的綠帶，以玫瑰溪畔與青峰兩座特色公園為例，展現自然調節與人本設計兼容的空間美學；玫瑰溪畔公園占地0.64公頃，移植77株喬木並保留1株原生樹木，鋪設透水鋪面並建置49座地下雨水貯集系統，具備保水、防洪與澆灌等多重功能。