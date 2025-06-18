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桃園巨蛋3.4億元優化工程啟動 明年完工迎接全運會

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議宣布，將投入3.4億元全面優化桃園巨蛋，並在明年以全新面貌重新開放。本報資料照片
桃園市長張善政今在市政會議宣布，將投入3.4億元全面優化桃園巨蛋，並在明年以全新面貌重新開放。本報資料照片

桃園巨蛋1994年啟用至今超過30年，設備老化、空調不佳等問題常遭球迷抱怨。桃園市長張善政今在市政會議宣布，將投入3.4億元進行全面優化工程，針對地坪重鋪、空調與電氣系統改善、室內裝修及外觀與戶外景觀優化等4大項目進行升級，並在明年以全新面貌重新開放，作為2026年全民運動會開幕典禮場地。

張善政表示，桃園巨蛋是市民最熟悉的重要場館，不僅舉辦大型活動，更是T1聯盟「台啤永豐雲豹」和Plus League「璞園領航猿」兩支職籃球隊的共同主場，過去兩年2隊相繼奪冠，讓市府更感受到球迷對桃園主場的期待。

張善政指出，桃園巨蛋1994年啟用至今已超過30年，從未進行過大規模整修，設備老化、空調不佳等問題是市民長期反映的聲音，空調系統提升就是要讓球迷進場觀賽更舒適，別再讓球迷一邊看球一邊冒汗。

在室內裝修方面，將針對漏水、老舊通道與照明等狀況做徹底改善，讓整體空間煥然一新，使巨蛋有機會迎來更多高層級的賽事與活動；戶外部分也將整建周邊人行空間，設置人本綠廊，並新設3對3籃球場，讓巨蛋不只是比賽場地，更是市民日常休閒運動的好去處。

體育局表示，4大工項中，主場區及觀眾席的地坪整修已完成細部設計，5月進行工程招標；體育館B1至2F的空調系統及配電盤等電氣設備改善也已進入招標程序，預計6至7月間正式開工。

戶外景觀改善包括體育館立面結構改善、配合人本綠廊計畫的成功路段及周邊景觀改善、中央廣場及周邊景觀改善，以及3對3籃球場整建。室內裝修則涵蓋廁所及部分空間整修、牆面油漆粉刷、天花板與照明修繕及指標系統更新。這兩項工程預計7至8月間公告，10月正式開工。

體育局表示，4大工項將於明年6月前分階段完工，整修後的綜合體育館將具備舉辦1萬2000人室內活動的能力，並以環狀跑道連接田徑場，成為兼具全民運動、競賽表演與文化展演的綜合型運動休閒場所。

體育館 運動

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