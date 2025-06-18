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公司寮登山口廢棄物 鍾東錦促快清除

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣後龍鎮公司寮山登山口遭倒營建廢棄物，數量從約30公噸增加至70公噸，縣長鍾東錦擔心破窗效應。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮公司寮山登山口遭倒營建廢棄物，數量從約30公噸增加至70公噸，縣長鍾東錦擔心破窗效應。圖／民眾提供

苗栗縣後龍鎮公司寮山登山口去年遭亂倒營建混合廢棄物，數量還從30噸增至70噸，因有保全證據考量，尚未清理，縣長鍾東錦擔心破窗效應，昨主持縣務會議希望盡速清除。苗栗地檢署回應今年4月18日已採證完備，縣府如有必要可以代處理。

後龍鎮公司寮山山頂是縣內少數的一等三角點，一名山友今年6月8日赫然發現登山口附近濫倒大批廢棄物，大殺風景汙染環境，也有損苗栗形象。縣務會議昨列案討論，環保局證實是舊案，該處為國有財產署土地，環保局去年8到11月三度會同警方到場，查獲的營建混合物數量還倍增至70噸。

警方循線查獲一名61歲簡姓男子僅承認部分廢棄物，苗栗地方法院今年3月依廢棄物清理法判處1年2個月徒刑，另有部分還在偵查中。

鍾東錦擔心破窗效應，指出如果遲遲未處理，廢棄物恐怕愈堆愈大堆，環保局應可責成行為人或土地管理人清理，他將拜訪檢方尋求解套，盡快清理公司寮登山口的廢棄物。

苗栗地檢署回應，檢察官積極偵辦，持續追查涉案行為人，全案4月18日採樣檢驗，完成證據保全；依廢棄物清理法規定，環保局可依法定程序，將土地回復原狀，若土地所有人、管理人或使用人未在期限內清除處理，可代為清除並求償，屆期未清償者，移送強制執行。

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