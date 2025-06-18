聽新聞
0:00 / 0:00
公司寮登山口廢棄物 鍾東錦促快清除
苗栗縣後龍鎮公司寮山登山口去年遭亂倒營建混合廢棄物，數量還從30噸增至70噸，因有保全證據考量，尚未清理，縣長鍾東錦擔心破窗效應，昨主持縣務會議希望盡速清除。苗栗地檢署回應今年4月18日已採證完備，縣府如有必要可以代處理。
後龍鎮公司寮山山頂是縣內少數的一等三角點，一名山友今年6月8日赫然發現登山口附近濫倒大批廢棄物，大殺風景汙染環境，也有損苗栗形象。縣務會議昨列案討論，環保局證實是舊案，該處為國有財產署土地，環保局去年8到11月三度會同警方到場，查獲的營建混合物數量還倍增至70噸。
警方循線查獲一名61歲簡姓男子僅承認部分廢棄物，苗栗地方法院今年3月依廢棄物清理法判處1年2個月徒刑，另有部分還在偵查中。
鍾東錦擔心破窗效應，指出如果遲遲未處理，廢棄物恐怕愈堆愈大堆，環保局應可責成行為人或土地管理人清理，他將拜訪檢方尋求解套，盡快清理公司寮登山口的廢棄物。
苗栗地檢署回應，檢察官積極偵辦，持續追查涉案行為人，全案4月18日採樣檢驗，完成證據保全；依廢棄物清理法規定，環保局可依法定程序，將土地回復原狀，若土地所有人、管理人或使用人未在期限內清除處理，可代為清除並求償，屆期未清償者，移送強制執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言