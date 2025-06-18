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桃園6樓以上公寓大廈老社區 須設公安基金

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府修訂公寓大廈輔導管理自治條例，明訂每月管理費須撥5%做社區公安基金，專款專用，辦法最快年底上路。本報資料照片
桃園市政府修訂公寓大廈輔導管理自治條例，明訂每月管理費須撥5%做社區公安基金，專款專用，辦法最快年底上路。本報資料照片

老舊社區公安修繕最怕錢不夠，桃園市政府率六都之先修訂公寓大廈輔導管理條例，明定6樓以上公寓大廈須自設公安基金，最快預計年底上路。有小型社區管委會憂心恐怕需漲管理費因應。市府回應，公安基金是基本保障，社區若要修繕可自行運用其他經費。

內政部今年擴大公安申報範圍，6樓以上集合住宅都須公安申報，桃園市建管處陸續接到管委會陳情稱社區經費有限、入不敷出，恐難負擔修繕設備至符合法規，盼市府提高修繕補助額度。

建管處長莊敬權說，市府每年編有公寓大廈修繕補助4千萬元，今年雖提高到6千萬元，仍不敷使用；社區事務終究要回歸到社區，修訂條例就是確保社區在公安設備需要修繕時，有專款可用。

建管處表示，公寓大廈輔導管理條例修法方向，新建物起造人撥付的公共基金30%納入公安基金，住戶每月繳的管理費中，5%要匯進基金水庫，舊社區須每月提撥5%管理費入基金；5樓以下公寓大廈、透天型社區，皆不受此次修法約束。

市議員舒翠玲肯定修法，但也反映新建案在買賣時，建商通常會收一筆「暫收款」，這筆錢未限制用途，恐會衍生社區修繕無錢可用情況；莊敬權說，「暫收款」用途無明確規範，地政局已禁收。

有社區管委會認為，修法確保社區擁有基本的公安基金是好事，但以100戶社區為例，每戶每月管理費2千元，每月提撥5%，基金才1萬元，光支應電梯保養維護就很難。50戶以下小社區表示，社區每月管理費不到10萬元，聘管理員都快透支，恐要漲管理費，提撥基金才有意義。

市府強調，公安基金提撥比例是市府、專家學者、公寓大廈管理維護與保全等商業同業公會多次討論的結果，並非社區修繕只能用公安基金，社區只要達成共識，也能運用其他經費投入修繕。相關條例修正後，昨獲議會分組審查通過，預計20日二、三讀。

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