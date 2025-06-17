綠議員批竹市自由車場仍坑坑巴巴 市府：進度99%改善中

新竹市議會民進黨團今開記者會指出，自由車場工程進度嚴重落後、施工品質不佳，說好要改善、要驗收、要如期完工，跑道依舊是一堆破損和空洞。對此市府回應，工程進度為99.03%，修正中的曲面賽道是屬缺失改善，並非未完成工項。

新竹市議員劉彥伶指出，自由車場說好要改善、要驗收、要如期完工甚至還說「接近完工，目前施工進度已達99.03%」，經過實地查證，跑道依舊是一堆破損和空洞，坑坑巴巴的鋪面要選手如何試騎，風險誰來承擔？

新竹市議員曾資程也說，自由車場為中央補助經費所推動的重要建設項目，原希望提供自由車選手一座標準的比賽訓練場地，卻因市府規畫監督不當，導致進度嚴重延宕、施工品質堪憂，市府不思檢討，反而對外批評中央「苛扣補助」，轉移無能施政焦點，根本是本末倒置。

民進黨團也嚴正要求市府確實完成驗收啟用，場地要可比賽與練習使用，若無法驗收，請解約停工結算，並請依規究責廠商及相關失職人員。不論有無完成驗收，均請市府啟動250鋁合金賽道的規畫與施作工程，以利自由車場永續使用。

新竹市工務處表示，新竹市自由車場實際工程進度為99.03%，目前修正中的曲面賽道是屬缺失改善，並非未完成工項。該案核定工期至去年11月27日止，現況為逾期完工。