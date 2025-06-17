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機捷A7站聯外牛角坡橋通車 張善政：感謝中央全補助

中央社／ 桃園17日電
桃園機場捷運A7站聯外道路「牛角坡橋」17日完工通車。桃園市長張善政表示，感謝內政部全額補助。聯合報系記者曾增勳／攝影
桃園機場捷運A7站聯外道路「牛角坡橋」17日完工通車。桃園市長張善政表示，感謝內政部全額補助。聯合報系記者曾增勳／攝影

桃園機場捷運A7站聯外道路「牛角坡橋」今天完工通車。桃園市長張善政表示，感謝內政部全額補助；內政部長劉世芳則說，只要可以繁榮地方，中央都會與地方政府一起努力。

桃園市政府今天舉行「機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋完工通車典禮」，張善政、劉世芳等人皆到場參與。

桃園市政府新建工程處表示，因應龜山及林口地區都市發展、機場捷運系統運作及區域交通路網完整性，市府與內政部合作，以區段徵收方式進行整體開發，由中央補助經費，辦理機場捷運A7站區開發案區外道路工程案，並透過都市計畫變更，分為變一、變二及變三共3個道路工程施作。

新建工程處表示，本次通車為變二道路工程、即「牛角坡橋」，總經費約新台幣2億4068萬元，由內政部國土管理署全額補助；變三道路已於民國112年1月通車；變一道路工程則正辦理招標作業中。

劉世芳致詞時表示，桃園龜山一帶年輕人口越來越多，中央與地方政府只要是可以繁榮地方，讓地方更好，不管是交通建設、人本環境或社宅興建等，都會一起努力。

張善政表示，地方財政比較辛苦，很多都仰賴中央補助，而中央補助百分之百的案例非常少，但是這項都市計畫變更的變一、變二及變三都是內政部全額補助，市府非常感激，也很努力落實內政部政策，不分藍綠會把桃園做好，也希望中央能繼續支持。

新建工程處指出，「牛角坡橋」通車後，將有效串聯龜山文化一路、牛角坡路及樂善一路，疏通捷運A7體育大學站周邊交通，並提供文青國中小學一條便捷通學步道，提升整體通行水準與生活品質。

機場捷運 桃園機場 張善政 內政部

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