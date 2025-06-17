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機捷A7站聯外道路「牛角坡橋」正式通車 盼解交通壅塞

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪，以全場撐結構形式興建一座π型橋。記者周嘉茹／攝影
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪，以全場撐結構形式興建一座π型橋。記者周嘉茹／攝影

為提升桃園機捷A7站周邊交通便利發展，桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪。今上午由內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人主持通車典禮，正式開放通車，未來將強化當地道路系統功能，有效發揮生活圈交通效益。

因應龜山及林口地區都市發展、機場捷運系統運作及區域交通路網完整性，桃市府與內政部合作，以區段徵收方式進行整體開發，由中央補助經費，辦理機場捷運A7站區開發案區外道路工程案，並透過都市計畫變更，共分為變一、變二及變三等3個道路工程施作，今通車為變二道路工程，即「牛角坡橋」；變三道路已於前年1月通車；變一道路工程則正辦理招標作業中。

「牛角坡橋」範圍西起龜山區文化一路向東至牛角坡路與樂善一路口，全長約170公尺、寬約20公尺，規劃雙向共4車道，兩側設有2.5公尺人行道，並設有景觀欄杆，以防護車輛及行人安全，因路段跨越十八份坑溪及山坡地，以全場撐結構形式興建一座π型橋，並設置2座小型滯洪池，以提升邊坡穩定與排水能力，今年4月竣工，總經費約2億4068萬元，由內政部國土管理署全額補助。

內政部長劉世芳表示，牛角坡橋的規劃與燈光設計非常符合「人本環境」，希望牛角坡橋未來能成為周邊居民喜愛去散步的去處，才能符合人本環境是真的會有人走在上面的本質；桃園市長張善政則說，機捷A7體育大學站附近的繁榮速度非常快，周邊交通有壅塞狀況，「牛角坡橋」正式通車後，將有效串聯龜山文化一路、牛角坡路及樂善一路，疏通捷運A7體育大學站周邊交通。

張善政也表示，該工程曾榮獲2024年「第8屆桃園市政府公共工程金品獎-優等」、2024年「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎-特優」肯定，為金安獎創立以來地方政府首件獲得「特優」肯定的工程案，彰顯桃園市在新興開發區基礎建設上的整合能力與執行效率。

桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪。今正式開放通車，盼解決附近交通壅塞問題。圖／桃園市工務局提供
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪。今正式開放通車，盼解決附近交通壅塞問題。圖／桃園市工務局提供
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪，今正式開放通車。記者周嘉茹／攝影
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，全長約170公尺、跨越十八份坑溪，今正式開放通車。記者周嘉茹／攝影
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，今上午由內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人主持通車典禮。記者周嘉茹／攝影
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，今上午由內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人主持通車典禮。記者周嘉茹／攝影
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，今上午由內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人主持通車典禮。記者周嘉茹／攝影
桃市府推動機場捷運A7站區開發案區外道新闢工程，命名為「牛角坡橋」，今上午由內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人主持通車典禮。記者周嘉茹／攝影

機場捷運 內政部

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