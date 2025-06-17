出現樹洞及蟲蟻蛀蝕...安全起見 南庄鄉公所砍除百年「紅雞油」

苗栗縣南庄鄉公所後棟大樓外一棵樹齡百年的榔榆樹，因靠近樹底出現樹洞及蟲蟻蛀蝕情況，且經常掉皮，鄉公所為安全起見，今天上午請專業團隊將它砍除；鄉公所向附近老輩居民探詢，這棵老樹應已有百年樹齡，但並未列入縣內保護樹木的名單。

台中市有大學校園樹倒釀成學生1死3傷憾事，苗栗縣長鍾東錦上午在縣務會議中也指示農業、教育、水利等局處全面進行校園、公園、人行空間周邊大型樹木健檢與綠地安全巡查，加強防範，守護校園與公共安全，防止發生類似不幸事件。

南庄鄉長羅春蓮表示，這棵榔榆在靠近樹的底部出現遭蛀蝕的空洞，且經常脫皮，風一大就常有枝幹掉落，由於到後棟大樓洽公、停車的民眾很多，鄉公所擔心發生樹倒傷人的意外，向鄉公所隔鄰的林業署新竹分署南庄工作站評估，決定砍除，今天上午花了約2小時，以吊車、鏈鋸等工具將老樹順利砍除。