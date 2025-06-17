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首例！桃園公寓大廈須撥5%做公安基金 最快年底上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府修訂公寓大廈輔導管理自治條例，明訂每月管理費須撥5%做社區公安基金，專款專用，辦法最快年底上路。本報資料照片
桃園市政府修訂公寓大廈輔導管理自治條例，明訂每月管理費須撥5%做社區公安基金，專款專用，辦法最快年底上路。本報資料照片

老舊社區公安修繕最怕錢不夠，桃園市政府率六都之先，修訂「桃園市公寓大廈輔導管理條例」，明定6樓以上公寓大廈須自行設公安基金，以應未來相關設備；法條今獲桃園市議會分組審查通過，預計20日進行二、三讀，預計最快年底上路，新舊社區都適用。

內政部今年擴大公安申報範圍，6樓以上集合住宅都須公安申報，桃園市建管處陸續接到管委會陳情稱社區經費有限，入不敷出，恐難負擔修繕設備至符合法規，盼市府提高修繕補助額度。

建管處長莊敬權表示，市府每年編有公寓大廈修繕補助4千萬元，今年雖提高到6千萬元，仍不服使用。社區事務終究要回歸到社區，修訂條例目的就是確保社區在公安設備需要修繕時，有一筆轉款可用，不至於因為經費使用目的而被排擠犧牲。

建管處表示，修法方向是新建物起造人撥付的公共基金有30%將納入公安基金，住戶每月繳的管理費也有5%要匯進基金水庫，舊社區則須每月提撥5%管理費入基金。5樓以下公寓大廈則因中央法規未規範，透天型社區因不屬公寓大廈條例管理對象，不受此次修法約束。

桃園市議員舒翠玲肯定修法，但她直昂指新建案在買賣時，建商通常會收一筆「暫收款」，這筆錢未限制用途，也會衍生社區修繕無錢可用情況；莊敬權表示，「暫收款」由於用途無明確規範，過去衍生爭議不少，地政局已經禁止收這筆錢了。

桃園市議會今臨時會進行分組審查，公寓大廈輔導管理條例獲分組委員支持過關，預計20日進入議會二、三讀程序，通過後還需送行政院核備，建管處預計最快年底上路。

桃園市政府修訂公寓大廈輔導管理自治條例，明訂每月管理費須撥5%做社區公安基金，專款專用，辦法最快年底上路。本報資料照片
桃園市政府修訂公寓大廈輔導管理自治條例，明訂每月管理費須撥5%做社區公安基金，專款專用，辦法最快年底上路。本報資料照片

桃園 公寓 公安

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