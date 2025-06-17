「陶板將軍」何應朋捐200件作品義賣 助家扶籌措獎助金

有「陶板將軍」之稱的陶藝家何應朋，專攻陶板燒製，近年雖受惡疾「重症肌無力」所苦，但仍持續製作陶燒藝術品；何應朋今天將200多件陶燒製品，全數無償捐贈給北台南家扶中心，除在26日辦理特展外，也將以捐款贈送方式，協助籌措家扶弱勢兒童獎助學金。

北台南家扶中心主任李桂平表示，何應朋為職業軍人，因在校成績優異被中山科學研究院網羅為研究人員，但在軍服鐵漢的血液中，藏著對藝術的柔情；何應朋在2000年踏入陶器藝術領域，主要興趣專攻陶板燒製，有「陶板將軍」的雅號。

孰料，幾年前何應朋卻罹患上「重症肌無力」，漸凍惡疾逐漸開始侵蝕其身體健康，也限制了何應朋的創作，但他並沒有放棄，同時放慢腳步審視自己的人生，輾轉與北台南家扶中心認識，更規畫「從陶土到夢想」的助學陶燒製品展覽。

北台南家扶中心指出，何應朋將73項、約200多件的陶燒製品創作，全數無償捐贈給北台南家扶中心，其中，作品「一切在心」陶板精品，將以拍賣方式來尋找有緣人外，其餘作品則會以捐款贈送的方式，希望吸引善心人士捐款，幫助家扶籌措弱勢兒童的獎助學金。