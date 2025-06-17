桃園高鐵這裡臨停限3分鐘 民眾違規5679件罰金510萬　

桃園市中壢區桃園高鐵1號出口科技執法，上月違規罰單烏龍事件引發爭議，該處「臨停限3分鐘」，不少民眾稍不慎就被罰，市警局今天統計去年該處科技執法告發5679件違規停車，罰款達511萬元，今年來該處違規臨停較去年同期增加三成，民眾接送載客注意臨停時間，避免荷包失血。

中壢青埔特區桃園高鐵站周邊違規或臨時停車嚴重，市警局2年前（2023年6月15日）在高鐵1號出口設置科技執法，提供民眾前往接送載客臨停等待時間「限3分鐘」逾時自動拍照開罰，大大改善該高鐵站周邊違規停車，不少民眾稍不留意被逾時被開單告發。

市警局交通大隊統計，桃園高鐵站1號出口技技執法取締違規停車，去年開單告發5679件，依道交條例規定違停開罰900元，全年罰款511萬元，今年1至6月告發3735件、罰款336萬元，增加約三成。

上月該處科技執法發生錯誤罰單案，警方查出車號○○A-0502在桃園高鐵站該處違規停車，因前車遮擋車號一字，科技執法連續偵測舉發2件，一件是原始違規車牌，另一件偵測錯誤，相關員警議處，「這是該處科技執法兩年來第一件疏失」，錯誤偵測車輛已撤銷罰單。

市警局交通大隊表示，民眾開車前往桃園高鐵1號出口接送區載客，該處紅線禁止臨停、黃線臨停限3分鐘，否則依違反道交條例第55、56條規定，違規臨停開罰300元至600元以下、違規停車開罰600元至1200元以下，也呼籲民眾前往載客注意，若預期臨停等待時間超過3分鐘，應利用高鐵周邊30分鐘免費臨停空間，避免進入接送區逾時違停被告發開罰。