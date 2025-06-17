中油桃園煉油廠頻傳汙染 民代質疑罰鍰太輕中油不怕

中油桃園煉油廠汙染事件頻傳，桃園市環保局依法開罰仍難遏止，民代認為原因出在罰太輕，要求加強聯合稽查，重罰才能嚇阻；環保局表示，將於其他局處合作，加強稽查密度。

據查，中油桃煉廠去年10月柴油管線鏽蝕，油品滲漏污染廠內土壤，還隨涵管排放至一般溝渠，嚴重影響後街溪水質，後又未遵守期限改善設備，被環保局開罰32.5萬元到98萬元不等罰鍰，今年5月又因「烷化程序(M32)」排放管道未完成定期檢測開罰20萬元。

凌濤指出，中油桃煉廠過去年營收曾高達2083億元，市府2004到2024罰款僅1882萬元，毫無嚇阻力。雖然近3年力道有加強，平均每年稽查68次、裁罰約424萬元，但今年至今僅裁罰7次，總金額139.4萬元，與過往差距甚大，因此要求環保局加強與局處各單位聯合稽查頻率，並提高裁罰基準，嚇阻汙染情事。

環保局表示，未來持續與各局處合作，提高聯合稽查頻率外，同步加強對該廠的系統性檢視，專案要求該廠從汙染預防根本做起，改善廠內各項設備以符合規範。另外，市府針對該廠也啟動「三安專案」，要求環保、消防和職場安全做到萬無一失。