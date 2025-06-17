快訊

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

聽新聞
0:00 / 0:00

中油桃園煉油廠頻傳汙染 民代質疑罰鍰太輕中油不怕

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中油桃煉廠頻傳汙染，近日又因廠內設施未落實定期檢測挨罰。記者陳俊智／攝影
中油桃煉廠頻傳汙染，近日又因廠內設施未落實定期檢測挨罰。記者陳俊智／攝影

中油桃園煉油廠汙染事件頻傳，桃園市環保局依法開罰仍難遏止，民代認為原因出在罰太輕，要求加強聯合稽查，重罰才能嚇阻；環保局表示，將於其他局處合作，加強稽查密度。

據查，中油桃煉廠去年10月柴油管線鏽蝕，油品滲漏污染廠內土壤，還隨涵管排放至一般溝渠，嚴重影響後街溪水質，後又未遵守期限改善設備，被環保局開罰32.5萬元到98萬元不等罰鍰，今年5月又因「烷化程序(M32)」排放管道未完成定期檢測開罰20萬元。

凌濤指出，中油桃煉廠過去年營收曾高達2083億元，市府2004到2024罰款僅1882萬元，毫無嚇阻力。雖然近3年力道有加強，平均每年稽查68次、裁罰約424萬元，但今年至今僅裁罰7次，總金額139.4萬元，與過往差距甚大，因此要求環保局加強與局處各單位聯合稽查頻率，並提高裁罰基準，嚇阻汙染情事。

環保局表示，未來持續與各局處合作，提高聯合稽查頻率外，同步加強對該廠的系統性檢視，專案要求該廠從汙染預防根本做起，改善廠內各項設備以符合規範。另外，市府針對該廠也啟動「三安專案」，要求環保、消防和職場安全做到萬無一失。

開罰 環保局 中油

延伸閱讀

為三等親條款轟賴清德 凌濤：擔心簡舒培步林岱樺後塵

簡舒培轟賴清德「蠢」 凌濤：民進黨內對賴系憤怒有蹊蹺

凌濤質疑共諜案起訴吳釗燮赴歐避難 總統府回應了

凌濤酸：史哲是不是更適合當麥當勞董事長？

相關新聞

桃園高鐵這裡臨停限3分鐘 民眾違規5679件罰金510萬　

桃園市中壢區桃園高鐵1號出口科技執法，上月違規罰單烏龍事件引發爭議，該處「臨停限3分鐘」，不少民眾稍不慎就被罰，市警局今...

中油桃園煉油廠頻傳汙染 民代質疑罰鍰太輕中油不怕

中油桃園煉油廠汙染事件頻傳，桃園市環保局依法開罰仍難遏止，民代認為原因出在罰太輕，要求加強聯合稽查，重罰才能嚇阻；環保局...

停擺3個月引民怨 桃園南區青少年活動中心招標現轉機

桃園市南區青少年活動中心因找不到委外廠商，自今年3月底停止營運，令在地民眾深感不便，民代除呼籲市府盡速完成招標，也盼該中...

苗栗市為公路2.0爭議之後 縣府建立新標誌標線SOP溝通

人本交通遍地開花，上個月苗栗市為公路2.0爆發爭議，縣長鍾東錦認為道路設計一定不會錯，縣府交通工務處檢討，針對道路新標誌...

身障車輛牌照稅享減免 竹市逾1.1萬輛符資格

家住新竹市的李姓男子原為貨車司機，兩年前因車禍導致行動不便，領有身心障礙證明，為方便就醫與復健，李妻購置一輛2000cc...

停水7小時連停5天 新竹市大湖路汰換管線請提早儲水

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處新竹給水廠配合竹科管理局辦理「新竹市大湖路52巷汰換管線工程」，香山區大湖路52巷各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。