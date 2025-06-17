停擺3個月引民怨 桃園南區青少年活動中心招標現轉機

桃園市南區青少年活動中心因找不到委外廠商，自今年3月底停止營運，令在地民眾深感不便，民代除呼籲市府盡速完成招標，也盼該中心改由體育局或青年局轄管，避免「掛名管理、實質閒置」。社會局回應，目前已有符合資格廠商，正進行綜合評審程序，確定承接廠商後，也會評估與青年局、體育局合作，貼近民眾需求。

南區青少年活動中心位於平鎮區延平路，設有研習教室、停車場、健身房、游泳池、攀岩場、飛輪教室、舞蹈教室、烹飪教室、演藝廳等設施。該中心2005年起由市府委託救國團營運，但10年合約已於去年底到期。

議員黃敬平表示，南區活動中心營運歷史悠久，許多南桃園民眾在此運動、游泳及安排才藝課程；活動中心結束營運後，民眾紛紛表達不捨，希望南區活動中心能早日順利招標，讓他們恢復運動習慣。

黃敬平也指出，根據地方制度法，地方政府應依實際需要與業務性質，彈性調整機關權限與職掌分工，既然南區活動中心用途已明顯轉向體育活動、青少年服務等功能，就應盡速將主管機關由社會局調整為體育局或青年局，讓場館真正活化利用，都發局也可提供相關變更意見，重新分配管理責任。

社會局表示，南區青少年活動中心2024年11月開始公告招商，經今年2月至4月第二、三次公告招商程序，有2家廠商提出申請。

社會局表示，第三次招商於4月28日公告至5月23日，目前已辦理資格審查會議完畢，確認有符合資格的廠商，後續將辦理綜合評審程序，擇選最優申請人，招標作業正依程序進行中；未來南區青少年活動中心將重新定位，主要服務對象為兒童及青少年族群，契約期間包含場館整修在內共20年，會讓廠商有足夠時間進行長期規畫與投資。