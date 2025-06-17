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苗栗市為公路2.0爭議之後 縣府建立新標誌標線SOP溝通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市為公路道路新增偏心左轉車道惹議，縣府交工處檢討建立通案SOP。本報資料照片
苗栗市為公路道路新增偏心左轉車道惹議，縣府交工處檢討建立通案SOP。本報資料照片

人本交通遍地開花，上個月苗栗市為公路2.0爆發爭議，縣長鍾東錦認為道路設計一定不會錯，縣府交通工務處檢討，針對道路新標誌標線通案啟動標準作業程序（SOP）多多溝通

縣府辦理為公路在福星街、國華路約1公里改善工程，沿途設置人行道，新增7處偏心左轉專用道，上個月中旬完成標誌標線後，一些用路人抱怨左轉專用道距離短、太過密集，成了交通違規陷阱，並有安全顧慮，為公路新標誌標線2.0前，並沒有充分溝通，獲得用路人認知，並配合改變用路習慣，縣務會議今天列案討論。

鍾東錦認為專家設計的道路一定不會錯，但要多多溝通，指示縣府積極推動人本交通工程，施工陣痛間造成短暫不便，完工後逐漸轉化成安全與便利的交通品質，交工處持續與縣府局處及各公所合作，打造更安全更友善的「人本苗栗」。

交工處檢討為公路2.0爭議，並通案建立SOP，將來有重要的新標誌標線，製作個案宣導影片，增加地方說明會，通知警方、相關縣議員、鄉鎮市公代表、村里長及公所，並辦理踏勘說明，聽取補充意見，取得共識認知配合用路，新建置標線後，研擬適應期。

至於為公路2.0，均符合市區道路及附屬工程設計規範，直行汽、機車混合道，可以約制行車速度，左轉道則減少堵塞直行車流，鍾縣長裁示今年6月3日前適應期的50多張交通違規罰單收回處理，其中，由於為公路1.0部分用路習慣並排停車屬於重大違規事項，將不會撤單。

溝通 標誌

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