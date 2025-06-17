身障車輛牌照稅享減免 竹市逾1.1萬輛符資格

家住新竹市的李姓男子原為貨車司機，兩年前因車禍導致行動不便，領有身心障礙證明，為方便就醫與復健，李妻購置一輛2000cc小客車，並登記在自己名下使用，每年需繳納使用牌照稅1萬1230元。今年2月初，李收到簡訊提醒可申請免徵牌照稅，最初以為是詐騙，後來上網查詢才發現資格已放寬，最後於3月1日向新竹市稅務局提出申請，順利核准並成功減免9414元稅額。

稅務局表示，依「使用牌照稅法」第7條規定，凡身心障礙者持有駕照且擁有車輛者，或無領有駕照，以本人、配偶或同一戶籍二親等內親屬所有供身障者使用車輛，免徵牌照稅，每一身障者以一輛為限。

此外，考量部分身障者因個人、家庭或經濟因素，無法以本人名義購買車輛，但實際生活上卻經常使用共同生活家人名下的車輛，財政部進一步放寬有駕照無車輛身障者，得比照無駕照身障者，以其配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有供該身障者使用的車輛，申請免徵牌照稅，每名身障者仍以一輛車為限，且免徵金額以汽缸總排氣量2400cc級距的稅額為限，自用小客車最高可免徵1萬1230元。

稅務局說明，李男雖領有駕照，但車輛是登記在李妻名下，且供載送李復健就醫使用，符合有駕照無車輛身障者，以其配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有供該身障者使用的車輛，申請免徵牌照稅規定。目前新竹市享有身障免徵牌照稅的車輛計1萬1530輛，減免金額達1億500萬元，因應免稅條件的放寬，稅務局針對領有駕照的身障者發送簡訊通知計1769件，已有241件完成申請。

稅務局提醒，因牌照稅是按使用日數計算，請符合資格者儘速提出申請，以保障自身權益。民眾可利用財政部稅務入口網 ( https://www.etax.nat.gov.tw ) 線上申辦或向車籍所在地稽徵機關申請。如有任何疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI 智能客服或撥 03-5225161 分機 311-317、0800-000321、1999 市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。