停水7小時連停5天 新竹市大湖路汰換管線請提早儲水

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處新竹給水廠配合竹科管理局辦理「新竹市大湖路52巷汰換管線工程」，香山區大湖路52巷各用戶，6月23日至6月27日，共計5日，每日上午9時至下午4時停水7小時（假日不施工），請民眾提早儲水。

台灣自來水公司指出，第三區管理處辦理「新竹市大湖路52巷汰換管線工程」，6月23日上午9時至6月27日下午4時止，每日共計7小時停水施工，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理，工程提早完成則提前水供水。停水區域包括香山區大湖路52巷各用戶。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。