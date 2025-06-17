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竹北傳統市場更新屋頂 太子樓廊道成打卡景點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北市公所自編逾250萬元，更新竹北傳統市場的屋頂「太子樓」結構，同時美化市場走廊空間，改造前（圖右）、改造後（圖左）差別大。圖／竹北市公所提供
竹北市公所自編逾250萬元，更新竹北傳統市場的屋頂「太子樓」結構，同時美化市場走廊空間，改造前（圖右）、改造後（圖左）差別大。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北傳統市場歷史約55年，竹北市公所為加強市場通風、隔熱，除了加裝多組風扇，今年也斥資250萬元更新市場屋頂「太子樓」結構，並同步美化市場走廊環境。傳統市場在注入減法美學後，空間質感大提升，搖身變成打卡新景點。

竹北市長鄭朝方說，隨著夏季到來，悶熱與通風不良長期困擾攤商及菜籃族，公所加裝多組吊掛式導流式風機、排風扇、大型涼風扇，也更新市場屋頂3組已劣化的「太子樓」，有效提升隔熱與通風效能，讓民眾即使在炎炎夏日也能舒適採買。

「太子樓」為傳統日式建築中的「越屋根」，透過熱空氣上升原理將悶氣導出屋外，達到通風與降溫效果。然而經年累月使用，原結構遮板早已劣化、剝落、掉屑，嚴重影響原有功能。

鄭朝方指出，此次改造除更新太子樓，公所也重新整理主攤區內原本雜亂不堪的中央走道，打造出光線灑落、簡潔明亮的「太子樓廊道」，設有簡約座椅，讓買菜族能隨時歇腳、交流。

廊道牆面還有設置3個展示櫥窗，目前展出經濟部樂活名攤獲獎產品、市場生活節輔導成果，及「影平方」攝影比賽得獎作品。

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