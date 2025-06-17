聽新聞
0:00 / 0:00

2墊付案未過 苑裡鎮公所、代表會再起爭執

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苑裡鎮立游泳池預定7月1日起開放，鎮公所昨派員整理，並維修部分漏水問題。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮立游泳池預定7月1日起開放，鎮公所昨派員整理，並維修部分漏水問題。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所與代表會齟齬不斷，近日鎮代會臨時會議決不通過人才培訓、社區營造計畫2墊付案，另擱置3案，但通過鎮立游泳池7萬元小型維修經費案，確定7月能開放。鎮長劉育育表達遺憾，指墊付案遭惡性不通過，鎮代會主席洪晃琦反擊是公所說不清計畫效益。

苑裡鎮公所指出，泳池小型維修經費在上周獲代表會通過，公所昨開始整理、處理漏水，預計7月1日開放，另獲體育署補助千萬元的泳池大規模整修工程，近日已完成發包設計，預定9月開工。

不過，劉育育感嘆，泳池7萬元維修案是一直被擱置到11日才通過，其餘包括青年公共事務人才培訓與參與機制建構計畫、社區營造及村落文化發展計畫2墊付案「不通過」；山腳客家趕集及飲食文化計畫、兒童權利推廣活動計畫與路燈照明設施工程等3案遭「擱置」，約285萬元未過墊付。劉育育說，以社區營造及村落文化發展計畫為例，是文化部社造計畫在苑裡鎮執行的第2年，文化部核定補助65萬8千元，公所僅需自籌10萬3千餘元，去年首次辦理超過240人次參與，並產出137小時的居民服務成果，卻被代表回說「這樣感覺很籠統，都只有數字」，讓她真心不解。

洪晃琦回應，社區營造計畫說明只見數字，且是給特定族群的「掀海風」承辦，要求公所說清楚也不來溝通，另青年培訓案是教育部核給縣府的計畫，關苑裡何事？至於擱置案也盼公所溝通說明。

延伸閱讀

高雄小港泳池「荒廢20年」填平做停車場 建物全數拆除

苑裡公所與代表會齟齬 鎮長臉書發文「反惡擱」口水延燒社群

夢幻無邊際泳池！全台高評價的絕美泳池飯店推薦

泳池激戰太「胸」狠！賴芊合手撕比基尼狠嗆：浸豬籠

相關新聞

竹北傳統市場更新屋頂 太子樓廊道成打卡景點

新竹縣竹北傳統市場歷史約55年，竹北市公所為加強市場通風、隔熱，除了加裝多組風扇，今年也斥資250萬元更新市場屋頂「太子...

2墊付案未過 苑裡鎮公所、代表會再起爭執

苗栗縣苑裡鎮公所與代表會齟齬不斷，近日鎮代會臨時會議決不通過人才培訓、社區營造計畫2墊付案，另擱置3案，但通過鎮立游泳池...

機車改裝排氣管認證管理 桃園下月起大稽查

改裝噪音車輛擾民，環境部推動機車改裝排氣管認證管理，桃園市與台中市登記檢測各約1萬151輛、6699輛機車，都約2成不合...

桃園八德人口成長 2非營利幼兒園今動工

桃園市八德區人口成長快速，學區幼兒就學人數逐年攀升，教育資源及幼兒托育需求亦日益增加，為擴充學前教育量能，桃園市政府預計...

獅山步道峭壁300公斤櫸木搖搖易墜 攀樹師團隊移除解危

苗栗縣熱門南庄鄉獅山步道上方40公尺峭壁高懸300公斤台灣櫸木枯樹倒伏岌岌可危，南庄鄉公所「大費周章」，終於找到國際認證...

桃園2145改裝排氣管不合格機車 下月起被抓逕行開罰

桃園市政府環保局7 月起結合市警局所屬分局擴大實施未經檢測登記認證機車，依道路交通條例告發開罰，環保局今下午表示，迄今桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。