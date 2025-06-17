2墊付案未過 苑裡鎮公所、代表會再起爭執

苗栗縣苑裡鎮公所與代表會齟齬不斷，近日鎮代會臨時會議決不通過人才培訓、社區營造計畫2墊付案，另擱置3案，但通過鎮立游泳池7萬元小型維修經費案，確定7月能開放。鎮長劉育育表達遺憾，指墊付案遭惡性不通過，鎮代會主席洪晃琦反擊是公所說不清計畫效益。

苑裡鎮公所指出，泳池小型維修經費在上周獲代表會通過，公所昨開始整理、處理漏水，預計7月1日開放，另獲體育署補助千萬元的泳池大規模整修工程，近日已完成發包設計，預定9月開工。

不過，劉育育感嘆，泳池7萬元維修案是一直被擱置到11日才通過，其餘包括青年公共事務人才培訓與參與機制建構計畫、社區營造及村落文化發展計畫2墊付案「不通過」；山腳客家趕集及飲食文化計畫、兒童權利推廣活動計畫與路燈照明設施工程等3案遭「擱置」，約285萬元未過墊付。劉育育說，以社區營造及村落文化發展計畫為例，是文化部社造計畫在苑裡鎮執行的第2年，文化部核定補助65萬8千元，公所僅需自籌10萬3千餘元，去年首次辦理超過240人次參與，並產出137小時的居民服務成果，卻被代表回說「這樣感覺很籠統，都只有數字」，讓她真心不解。

洪晃琦回應，社區營造計畫說明只見數字，且是給特定族群的「掀海風」承辦，要求公所說清楚也不來溝通，另青年培訓案是教育部核給縣府的計畫，關苑裡何事？至於擱置案也盼公所溝通說明。